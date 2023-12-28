У Росії випробували новий комплекс "Серп-ВС5Д": чи став він небезпечнішим для дронів ЗСУ

Техніка може працювати як проти одиночних цілей, так і проти роїв дронів. Система виявляє і пригнічує БПЛА-порушники, шукаючи канали зв'язку та управління безпілотниками.

Науково-дослідний інститут "Вектор" холдингу "Роселектроніка" успішно протестував модернізований антидронний комплекс "Серп-ВС5Д" на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Росії. Повідомлення про це з'явилося на сайті виробника.

Як запевняє розробник, комплекс об'єднує функції виявлення і протидії малим безпілотним літальним апаратам. Він може працювати як проти поодиноких цілей, так і проти роїв дронів. Система виявляє і пригнічує дрони-порушники, шукаючи канали зв'язку й управління безпілотниками. Алгоритми обробки даних системи забезпечують ефективне виявлення дронів, мінімізуючи помилкове спрацьовування.

Придушення БПЛА здійснюється автоматично на відстані до 5 км. У НДІ "Вектор" зазначили, що модернізований комплекс "Серп-ВС5Д" успішно пройшов апробацію і підтвердив усі заявлені характеристики. Він має можливість роботи на сектори 360 градусів і 90 градусів із незалежними режимами, що дає змогу використовувати його для різноманітних завдань, зокрема для моніторингу мереж ЛЕП і трубопроводів.

Комплекс "Серп-ВС5": що відомо про "прабатька" нової системи

Систему придушення безпілотників уперше показали в лютому 2023 року. Комплекс має пригнічувати канали управління безпілотного літального апарату і порушувати роботу бортового приймача сигналів глобальних навігаційних супутникових систем. У результаті оператор більше не може керувати БПЛА, а сам дрон, не може приймати команди та виконувати необхідні завдання.

Як запевняють творці, "Серп-ВС5" працює в п'яти частотних діапазонах — від 900 МГц до 5,8 ГГц. Це дає змогу використовувати його не тільки проти цивільних, а й проти спеціальних літальних апаратів. Комплекс "бачить" БПЛА-порушників у секторі 360 градусів за горизонтальною віссю. Зв'язок із власним пунктом управління здійснюється через мережу Ethernet. Устаткування дає змогу "глушити" одночасно кілька каналів, що забезпечує захист об'єктів від атак одночасно декількох БПЛА, зокрема тих, що летять із різних боків.

Технічні характеристики комплексу "Серп-ВС5":

радіус роботи — до 5 км;

у яких частотних діапазонах працює — від 900 МГц до 5,8 ГГц;

сектор придушення в горизонтальній площині — 4 сектори по 90°;

сектор придушення у вертикальній площині — від -20 до +60°;

які сигнали пригнічує — GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Wi-Fi;

інтерфейс управління — Ethernet;

споживана потужність від мережі — не більше 550 Вт.

Так виглядає попередник модернізованої системи "Серп-ВС5Д" Фото: Ростех

Нагадаємо, у другій половині листопада в Росії похвалилася поліпшенням антидронових комплексів "Серп". Розробник заявив, що російські інженери планують оснастити "Серп-ВС6" і "Серп-ВС5" універсальним детектором, який дасть змогу автоматично розпізнавати частоти каналів управління безпілотниками. Завдяки цьому комплексам буде простіше пригнічувати літальні апарати.

Також ми писали про те, що в другій половині серпня в Росії показали новітній комплекс РЕБ "Серп ВС-5". За словами виробника, пристрій має чотири панелі, кожна з яких може працювати в азимуті 90 градусів, або ж усі разом, і гасити сигнал дрона, що летить. Система вже пройшла випробування і її активно купують компанії, які бажають убезпечити себе від нальоту БПЛА.