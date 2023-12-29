У Вінниці зробили міні-прилади для боротьби з дронами РФ: як вони врятують військових (відео)

Компактний детектор за 2500 гривень попередить про наближення російських БПЛА і навіть вкаже їхній тип, щоб бійці ЗСУ могли врятуватися від ударів "камікадзе", ракет або артилерії.

У Вінниці налагодили виробництво модифікованих приладів "Цукорок" для виявлення дронів, і першу партію вже передали українським захисникам на фронт. Про це на своєму YouTube-каналі повідомив молодший сержант Збройних сил України Юрій Басюк.

Ще в жовтні він поділився інформацією про запуск виробництва у Вінниці, тепер же воно випустило перші сто "Цукорків", ще сто планують доробити до Нового року. За словами Юрія Басюка, підприємство отримує замовлення на 2-3 місяці наперед, і сам військовий отримав близько двох десятків приладів, які відправив своїм товаришам по службі на "гарячі" ділянки фронту: під Авдіївку, Бахмут, Куп'янськ, на Запорізький і Північний напрямки.

"Цукорок" виявляє різні дрони, які використовують ЗС РФ, зокрема FPV-камікадзе, Zala, "Ланцет", "Орлан", за їхнім радіовипромінюванням. Пристрій дуже компактний, можна носити в кишені або на ремінець, працює від акумулятора (до півтори доби в режимі очікування), попереджає про наближення БПЛА звуковим сигналом, показує його тип і потужність сигналу. Вартість невелика — 2500 грн, тому купити його зможе будь-який український військовослужбовець, але кількість обмежена.

Так виглядає детектор дронів "Цукорок" вінницького виробництва Фото: Скриншот

Юрій Басюк наголосив, що росіяни значно "мутували" від початку повномасштабної війни і навчилися воювати краще. Нині вони рідко починають обстріли без коригування з повітря, тож поява "Орлану" чи Zala свідчить про швидкий ракетний або артилерійський удар. Крім того, окупанти використовують Zala як ретранслятори для баражувальних боєприпасів "Ланцет" і теж можуть вказувати на їхню появу.

"Я вважаю, що такий прилад потрібен як на кожній позиції піхоти, так і з нашою артилерією, мінометами, САУ, HIMARS, розташуванні техніки, КСП, взводних опорних пунктах. Важливо розуміти, коли тебе бачать із повітря, а коли ні. Коли тебе бачать — орки тебе хочуть убити. Не дай їм це зробити", — висловився автор ролика.

Вінницькі фахівці вдосконалили "Цукорок", розроблений іншим інженером, зробили корпус із кращим захистом від вологи, додали роз'єм Type-C для заряджання, можливість відстежувати FPV-дрони та квадрокоптери лінійки Mavic. Тепер до нього підключаються маленькі антени, що працюють у частотних діапазонах 915 МГц і 2,4 ГГц.

Раніше в інтерв'ю Фокусу український військовий, фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби, Сергій Безкрестнов (позивний "Флеш") розповів, що "Цукорок" почали розробляти на самому початку повномасштабної війни, у 2022 році. Пристрій може рятувати життя бійців, але тільки за умови правильного застосування.

За словами Сергія Бескрестнова, "Цукорок" міг би врятувати військових зі 128 бригади ЗСУ, які загинули внаслідок ракетного удару 4 листопада. Тоді офіцер організував нагородження бійців в одному з сіл Запорізької області, що розташоване неподалік від лінії фронту. Якби в підрозділу був "Цукорок", він би показав появу в небі розвідувального безпілотника, який спрямував атаку, припустив "Флеш".