"Не прогноз, а реальність": Росія зробить 5 млн дронів-убивць до квітня, — інженер (відео)

Російські виробники навчилися робити безпілотники типу FPV з найдешевших матеріалів, тому вони виходять вчетверо дешевшими за українські моделі.

Росіяни в першому кварталі 2024 року можуть виробити 5 млн FPV-дронів, тоді як в Україні за весь рік планують виготовити 1 млн. Про це написав український виробник дронів Юрій Абдула на своїй сторінці у Facebook.

Росіяни навчилися збирати з недорогих матеріалів дрони-камікадзе, які обходяться набагато дешевше, ніж найпростіші українські моделі. Саме тому, на думку розробника, окупанти зможуть дуже швидко передати на фронт мільйони безпілотників.

"Росія робить дрони з усякого мотлоху і сміття, які коштують у 4 рази дешевше нашого найдешевшого. У той час коли Україна планує зробити 1 млн за 2024 рік, Росія тільки в першому кварталі їх зробить 5 млн. І це не прогноз, а реальна тенденція", — написав Юрій Абдула.

Як приклад Юрій Абдула навів російський безпілотник із рамою, зробленою, найімовірніше, з ламінованої фанери ФСФ-1, яку можна купити в одному з будівельних гіпермаркетів у вигляді листів. Одним із таких FPV-безпілотників є російський коптер "Мегалодрон", схематичним зображенням якого Юрій Абдула і проілюстрував свій пост.

Фанеру для рам, які виготовляють для свого дрона-камікадзе, можна купити в українських гіпермаркетах

Як пише в Telegram-каналі kb70ru російський розробник безпілотної техніки, "Мегалодрон" може бути 9-дюймовим квадрокоптером, 10-дюймовим квадрокоптером, 9-дюймовим октокоптером Х8 або ж 10-дюймовим октокоптером Х8. Він розроблений на основі фанерної рами, яка складається з двох деталей, шести вертикальних стійок і комплекту метричного кріплення. Собівартість комплекту фанерної рами в районі 250-280 рублів (від 105 до 118 грн, — ред.).

Такий вигляд має фанерна рама російського БПЛА "Мегалодрон"

Під час тестових випробувань "Мегалодрону" вдалося підняти вантаж вагою 8,4 кг, і пролетіти з ним. Ба більше, розробники планують оснастити фанерний дрон закріпленою сіткою знизу, щоб ловити український витривалий дрон Vampire, прозваний окупантами "Бабою Ягою". За попередніми підрахунками творців, один екземпляр "Мегалодрона" коштує 60 тисяч рублів (25 тис. 365 грн, — ред.).

Росіяни хочуть оснастити свій "Мегалодрон" пасткою для українського важкого безпілотника, прозваного "Бабою Ягою"

Роботу над "Мегалодроном" почали 29 березня 2023 року, а вже 23 травня він здійснив свій перший тестовий політ. У другій половині червня, як стверджує виробник, дрон-камікадзе з фанерною рамою вперше застосували в зоні бойових дій в Україні.

Нагадаємо, 28 грудня ми писали про те, що розвідка РФ отримала партію нічних FPV-дронів "Гортензія". Безпілотник може використовуватися не тільки для розвідувальних завдань у будь-який час доби, а й для ведення дистанційного мінування і бомбардування з високою точністю.

А на початку грудня росЗМІ писали про те, що майже половина регіонів РФ виготовляють FPV-дрони. Деякі цехи з виготовлення дронів працюють на тимчасово окупованих територіях. Більшість продукції — дешеві FPV-дрони з китайських компонентів.