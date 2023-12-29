Швидше, але менше вибухівки: експерти з'ясували, чим Shahed-238 відрізняється від Shahed-136

Завдяки реактивному двигуну Shahed-238 набув не стільки переваг, скільки серйозних недоліків, таких як уразливість перед ППО, вважають аналітики.

Іран опублікував нові якісні фотографії свого реактивного дрона-камікадзе Shahed-238, який часто помилково називають версією попередньої моделі Shahed-136. Про нові особливості "чорного Шахеда" йдеться в матеріалі Defense Express, який був опублікований у четвер, 28 грудня.

У ньому йдеться про те, що фото дають змогу розглянути дрон із різних ракурсів і точніше оцінити його характеристики. Аналітики пишуть про те, що Shahed-238 відрізняється від Shahed-136 меншим розміром "аеродинамічне рішення в обох версій однакове). Використання в конструкції першого реактивного двигуна дає змогу збільшити швидкість дрона, але може призвести до зменшення його корисного навантаження. Наразі достовірно невідомо, який саме двигун встановлено на "чорний Шахед". Можливо дрон оснащений новим іранським двигуном Toloue-10 або ж китайським SW Jet, призначеним для малогабаритних БПЛА.

"Цілком можливо, що для меншого дрона в Ірані використовували й менший турбореактивний двигун, на що прямо натякають габарити та розміщення повітряного каналу двигуна на Shahed-238", — йдеться в матеріалі медіа.

Нові фото дають змогу розглянути дрон із різних ракурсів і точніше оцінити його характеристики

Аналітики наголошують, що, враховуючи, що Іран використовував двигун від мопеда MD550 для виробництва Shahed 136, можна припустити, що під час пошуку реактивного двигуна Іран також звернувся до китайського ринку. Одним із таких двигунів є SW800pro потужністю 81 кгс, який має доволі невеликі розміри — 20,8 см у діаметрі, 45,4 см у довжину і 8,5 кг сухої ваги. Його характеристики адекватні для Shahed-238. Пекінська компанія Beijing Micropilot, яка також постачає двигун MD550, що використовується в Shahed-136, має невеликі реактивні двигуни W125 і W110, потужністю 127 кгс і 103 кгс відповідно, вагою 22 кг, діаметром 27,2 см і довжиною 62,5 см. Саме цей тип двигуна, найімовірніше, був встановлений на "чорний Шахед", враховуючи його розміри.

Два дрони — улюблений росіянами "Шахед-136" і новий іранський "чорний Шахед" стоять поруч як експонати музею

Вони також зазначають, що ціна реактивного двигуна також є одним із факторів, який може вплинути на вартість Shahed-238. Якщо попередня модель була відносно недорогою, то ціна нової версії може значно зростати. Це може нівелювати головну перевагу дрона — його низьку вартість. Загалом, Shahed-238 з реактивним двигуном має вищу швидкість і менше бойове навантаження порівняно з попередньою моделлю. Однак його збільшена вартість і вразливість перед ПЗРК можуть обмежити його ефективність на полі бою.

Нагадаємо, наприкінці грудня військовий розкрив загадку чорних "Шахедів", якими ЗС РФ атакують Україну. За його словами, у виробництві цього БПЛА було використано зовсім інший тип матеріалів, ніж у дронах Shahed іранського виробництва. Ба більше, чорного кольору виробу надавала не фарба, як вважали раніше, а спеціальний матеріал, з якого його було виготовлено. Відповідаючи на запитання, навіщо росіянам знадобилося модернізувати безпілотники, Сергій Бескрестнов зупинився на думці, що це було потрібно для збільшення маси вибухівки.

Також ми писали про те, що ЗСУ озвучили особливості "чорних Шахедів". За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, використання деяких матеріалів для покриття безпілотників ускладнює роботу протиповітряної оборони України й дає змогу окупантам оперувати своїми дронами в темряві непомітно.