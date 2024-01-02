У Японії знайшли заміну супутникам: сонячні дрони роздаватимуть інтернет із космосу

Як очікують інженери, один безпілотник забезпечить покриття у 200 кілометрів, завдяки цьому швидкий зв'язок з'явиться навіть у важкодоступних регіонах.

В Японії планують розгорнути мережу літаючих базових станцій (БС) 5G у 2025 році, щоб забезпечити покриття важкодоступних районів за допомогою безпілотників, що літають у стратосфері. Про це повідомляє Interesting Engineering

Впровадженням літаючих БС займеться телекомунікаційна компанія NTT. Залежно від топографії, радіус дії наземної станції становитиме 3-10 км. NTT надаватиме послуги мобільного зв'язку та інтернету з використанням дронів на сонячних батареях, що літають на висоті 18-25 км. Очікується, що зона дії одного такого БПЛА становитиме 200 км.

На Всесвітній конференції радіозв'язку, яка відбулася в ОАЕ в грудні 2023 року, делегати зі 163 країн обговорили питання використання радіочастот і супутникових орбіт. Фахівці з Японії запропонували прийняти 4 діапазони частот як міжнародні стандарти для літальних станцій 5G: 1,7 ГГц, 2 ГГц і 2,6 ГГц. Крім того, смуга частот від 700 до 900 МГц, яка використовується для поліпшення мобільних послуг у Європі, Америці, Африці та деяких регіонах Азії, також була схвалена для використання літаючими БС.

Видання зазначає, що, крім NTT, дрони-станції впроваджує і телекомунікаційна фірма Softbank Corp. Наразі компанія забезпечує зв'язок 5G між Руандою і Японією, а також працює з урядом Руанди над впровадженням цієї технології в країні.

Що стосується NTT, то вона об'єдналася із супутниковою телекомпанією Sky Perfect JSAT, щоб з квітня 2025 року вивести на ринок нову послугу. Очікується, що технологію буде офіційно представлено на Всесвітній виставці Expo 2025, яка відбудеться в Осаці.

Раніше ми повідомляли, що Китай виведе на орбіту 25 тисяч супутників, щоб забезпечити роботу двох операторів супутникового інтернету, які розглядаються, як суперники Starlink.