Сидів зі зв'язаними руками: бійці ЗСУ врятували дроном українського військовополоненого (відео)

Бійці розповідають, що отримали наказ допомогти "сусідам" з іншої бригади ЗСУ відбити штурм. Було ухвалено рішення знищувати ворога скидами та врятувати полоненого.

Українські захисники врятували свого побратима, який потрапив у полон до окупантів. Для цього вони скористалися дроном. Про це повідомляє пресслужба десантно-штрмових військ.

За словами десантників, пілоти дронів 95-ї десантно-штурмової бригади з дрона стежили за позиціями росіян, зокрема, вони працювали по ділянці, яку контролював ворог. Українські захисники завдяки скидам ліквідували багатьох окупантів, а коли всіх росіян знищили, у траншеї помітили полоненого бійця ЗСУ, який сидів зі зв'язаними руками.

Бійці розповідають, що отримали наказ допомогти сусідам відбити штурм. Було ухвалено рішення знищувати ворога скидами та у будь-який спосіб врятувати полоненого.

"Наш оператор дрона з позивним "Кевін" почав привертати увагу того полоненого — миготіти вогниками на "Мавіку". Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це — свої й почав йти за нашим дроном, — розповідає командир групи безпілотних систем "Шериф".

Солдат підняв голову і запитав, в яку сторону йому йти — бійці показали напрямок. Він йшов за дроном, а в цей час аеророзвідники помітили вцілілого окупанта, який помітив рух українського військовополоненого.

"Коли ми так виводили нашого побратима, то ще зустрівся один вцілілий "орк". Росіянин не бачив нашу "пташку", на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Тоді "Кевін" скинув на окупанта гранату та "затрьохсотив" його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу", — розповідають в ДШВ.

Бійця довели до бліндажа у безпечне місце, де група вже його забрала.

Нагадаємо, що українські військові з роти ударних БпЛА "Шершні Довбуша" з 68-ї окремої єгерської бригади за допомогою дрона взяли в полон російського окупанта. Бійці уточнили, що дали російському окупанту єдиний шанс здатися в полон і що його вже допитали, отримавши всю важливу інформацію.

Раніше повідомлялося, що дрон ЗСУ під Бахмутом взяв окупанта в полон. Військовий ЗС РФ, побачивши дрон, зрозумів, що може втратити життя і попросив його не вбивати.