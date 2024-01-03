Такого немає більше ніде у світі: як Україна "наступає на п'яти" Росії у сфері РЕБ (відео)

Українським інженерам потрібно всього кілька днів, щоб отримати новий зразок зброї, яку використовує противник, і розробити стратегію протидії. Швидкість оновлення прошивок і програмного забезпечення в Україні перевищує світові стандарти.

За останні півтора року ведення активної фази війни Україна змогла досягти паритету з Росією у сфері застосування систем радіоелектронної боротьби. А в деяких моментах навіть випередила противника, створюючи кастомні прошивки дронів, працюючи на нових частотах, поширюючи РЕБи від об'єктів критичної інфраструктури до створення цілої мережі протидронних технологій лінією фронту, сказав Валерій Яковенко співзасновник DroneUA в інтерв'ю для ютуб-каналу "Ми — Україна".

Експерт наголосив, що ми маємо визнати складний факт того, що наш супротивник — Росія — мала певне лідерство в галузі технологій РЕБ, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тому Україні навіть зараз потрібно уважно ставитися до тих технологій, які використовує ворог, бо проти цього необхідно буде боротися.

"Дрони — так само як їх використовує Україна проти техніки та живої сили противника — ворог намагається використати проти нас. Надважливо розвивати технології РЕБ і робити це швидше, ніж робить противник", — наголосив Валерій Яковенко.

За його словами, одним із тих чинників, який стоїть на боці українців, є швидкість обміну досвідом між лінією фронту та інженерами, які працюють над створенням нового обладнання. Українцям потрібно всього кілька днів для того, щоб новий зразок зброї, яку використовує противник, з'явився в руках інженерів, щоб вони могли зрозуміти, яким чином можуть протидіяти тому чи іншому технічному рішенню.

"І прошивка або навіть нове апаратне забезпечення вже наступного тижня може з'явитися на українській стороні. Ніде у світі такої швидкості немає. Ті швидкості оновлення прошивок, версій програмного забезпечення, які є в українців зараз, вони фактично в десятки разів перевищують ті параметри швидкості, які можемо побачити у світі", — сказав в інтерв'ю співзасновник DroneUA.

Валерій Яковенко зазначив, що російські військові доволі швидко підлаштовуються і намагаються захищати свою техніку від українських безпілотників. Тому нашим інженерам завжди потрібно бути на кілька кроків уперед.

"Поява такого технологічного типу захисту, як перешкоди, які встановлюються на бронетехніку, вони не дають стовідсоткового ефекту захищеності. Вони знижують відсоток можливого ефективного влучання. Але Україна долає ці виклики, модифікуючи свої дрони, щоб вони були нечутливі до такого типу перешкод. Але це питання часу — коли противник навчиться працювати з новітнім нашим озброєнням. Це постійна гонка", — зазначив експерт.

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Нагадаємо, у грудні 2023 року ми писали про те, що FPV-дрон вразив російський танк із подвійним захистом. Російські військові спробували захистити бронетехніку "цивільним" засобом РЕБ і "мангалом", але це не стало на заваді для оператора дрона-камікадзе.

А дещо раніше ми писали про те, чому система РП-377 не врятувала техніку РФ від дронів. ЗС РФ ставлять комплекси на танки Т-80БВМ і БТР, але українські БПЛА все одно їх підривають.