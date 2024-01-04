"Спіймали на гарячому": ЗСУ знищили важливий вузол зв'язку росіян дронами-бомберами (відео)

Безпілотник із системою скидання боєприпасів успішно виконав бойові завдання на позиції окупантів як удень, так і в темний час доби.

Українські військові батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України на напрямку "Соледар — Сіверськ" за допомогою дронів-бомберів знищили відразу три важливі для російських окупантів цілі: бригадний вузол зв'язку, замаскований міномет і військову машину "Урал". Відповідне відео було опубліковано на сторінці Оперативного командування "Схід" у Facebook у четвер, 4 січня.

Спершу аеророзвідники уразили вузол зв'язку, який російські військові розгортали на місцевості ще вдень. У темну пору доби до позначеного квадрата прилетів безпілотник-бомбер і знищив дорогу техніку окупантів, здійснивши кілька скидів боєприпасів у два заходи.

"Наша аеророзвідка спіймала окупантів на гарячому, виявивши, як ворог встановлює важливий вузол зв'язку. Вночі до них прийшли наші бомбери з гарячими подарунками", — підписали військові опубліковані відеокадри.

Пізніше українські військові зосередили свої зусилля на ліквідації позиції, на якій стояв 120-мм міномет ЗС РФ. Окупанти замаскували його від безпілотників за допомогою сітки. Артилерійською технікою користувалися для того, щоб стріляти по піхотинцях ЗСУ. Однак за допомогою безпілотника озброєння вдалося вивести з ладу. Попри те, що спочатку під час виконання цієї місії в оператора БПЛА виникли складнощі з передачею відеокартинки на монітор, йому все ж таки вдалося здійснити скидання боєприпасів. Однак для цього довелося здійснити повторний виліт.

Також бійцям батальйону К-2 54 ОМБр вдалося знищити замасковану російську вантажівку "Урал". Її окупанти розмістили в приватному секторі серед господарських будівель. Машина загорілася вже після першого скидання боєприпасу з дрона.

Нагадаємо, днем раніше ми писали про те, що дрони знищили російську систему РЕБ і комплекс "Муром-М". РЕБ-техніку окупанти прикріпили на вишку для того, щоб захистити від дронів пристрій для далекого візуального спостереження, але це їм не допомогло.

Також 3 січня ми повідомляли про те, що FPV-дрон "Гром" знищив захищену техніку ЗС РФ. Безпілотник, який приводиться в бойову готовність всього за п'ять хвилин, ліквідував російський танк, захищений "мангалом".