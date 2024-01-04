"Ой, який маленький!": на що здатен комп'ютер SOON Mini розміром із сумочку (фото)
Мініатюрний комп'ютер впорається з різними завданнями: від виходу в інтернет і до відтворення високоякісного відео через вбудовану колонку.
Китайська компанія Soonnooz представила на ринку міні-ПК SOON Mini з батарейним живленням, знімним динаміком і передньою панеллю, яка працює як автономний динамік Bluetooth. Про новинку розповіло видання Techradar.
Мініатюрні ПК служать для різних цілей і завдань, але найчастіше їх використовують для перегляду відео, відтворення музики, інтернет-серфінгу, роботи з офісними додатками, як домашній сервер.
Компактний комп'ютер SOON Mini виділяється своїм незвичним дизайном і оригінальними функціями. Характеристики пристрою наступні:
- графічна карта Intel Iris Xe;
- процесор Intel Core i5 11-го покоління;
- 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4;
- твердотільний накопичувач NVMe ємністю 512 Гб;
- ОС Windows 11 Home.
Також модель отримала 2 порти USB 3.1 Type-C, порт HDMI 2.0, що дає змогу використовувати подвійний екран із роздільною здатністю 4K. Крім того, є 2 порти USB 3.0 Type-A, Gigabit Ethernet і комбінований аудіороз'єм 3,5 мм. Для бездротового підключення є Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2.
Міні-ПК має кілька цікавих особливостей. По-перше, він оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором ємністю 6000 мАг, що забезпечує йому автономність протягом 8 год безперервної роботи.
По-друге, передня панель пристрою знімається і працює як автономний Bluetooth-динамік. Користувачі можуть відтворювати музику прямо з міні-ПК або здійснювати потокову передачу на нього з будь-якого пристрою по Bluetooth. Гучність звуку можна регулювати незалежно, а колонка автоматично заряджається при підключенні.
SOON Mini має симпатичний корпус 250×250×68 мм із закругленими кутами і доступний у чорному, сірому або білому кольорах. Він оснащений невеликим фізичним важелем регулювання гучності в лівому верхньому кутку і кнопкою живлення праворуч. З боків також є дві ручки для кріплення плечового ременя, щоб ви могли носити його як сумочку.
Міні-ПК доступний для покупки на Amazon за ціною 599 доларів США.
Раніше ми писали про ноутбук із найдивнішим дизайном. Пристрій оснастили 64-ядерним потужним процесором і графічним адаптером Nvidia RTX 4080 16G. Це дає підстави вважати, що ноутбук призначений для ігор.