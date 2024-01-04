Без хвостових рулів і закрилків: у США почали створювати унікальний літак X-65

Американські фахівці вважають, що активне управління потоком дасть змогу поліпшити характеристики літака шляхом відмови від компонентів, які збільшують вагу і роблять конструкцію складнішою.

DARPA і компанія Aurora Flight Sciences розпочали створення першого повномасштабного літака X-65 для демонстрації нового методу управління польотом, у якому не використовуються зовнішні рухомі частини. Про це повідомляє медіа Defense Mirror. Проєкт X-65 є частиною програми CRANE (Контроль революційних літаків з новими ефекторами), розробленої DARPA. Досить велика частина наявних літаків керується за допомогою рухомих поверхонь, таких як керма, закрилки, елеватори та елерони. Однак програмою CRANE передбачається повна відмова від таких елементів управління і створення літака, який буде повністю управлятися струменями стисненого повітря, що змінюють потоки повітря над літаком у польоті.

З метою мінімізації ризику в перший демонстраційний зразок X-65 будуть встановлені як звичайні рухомі поверхні управління, так і активні приводи управління потоком (AFC), тобто струменя стисненого повітря. Це дасть змогу розширити розуміння того, як AFC може замінити традиційні механізми управління. Завдяки встановленню датчиків можна буде відстежувати ефективність AFC порівняно з традиційними елементами управління і використовувати отримані дані для кращого розуміння, як AFC може змінити майбутні військові та комерційні повітряні судна.

X-65 матиме розмах крил завдовжки 30 футів (9 метрів) і важитиме близько 7000 фунтів (3200 кілограмів), що наближає його розміри до навчального літака T-38, який використовують астронавти і збройні сили США. Планується, що X-65 зможе розвивати швидкість до 0,7 Маха, що робить його результати льотних випробувань безпосередньо застосовними для реального проектування літаків.

X-65 також матиме модулярну конструкцію, що дає змогу міняти місцями крила і системи активного управління потоками, що дасть можливість проводити додаткові випробування після завершення програми CRANE. Очікується, що проєкт X-65 буде завершено і представлено на початку 2025 року.

Нагадаємо, у липні 2023 року ми писали про те, що США створюють просунутий VTOL-дрон для військових. Згідно з контрактом, безпілотник має літати понад 20 годин на відстані до 186 км і підіймати 27 кг корисного навантаження.

А наприкінці липня 2021 року ЗМІ також повідомляли, що у США представили концепт реактивного безпілотника з ракетами LongShot. У межах програми планується, що БПЛА зможуть вести бої далеко від літаків із пілотами, що зробить місії безпечнішими.