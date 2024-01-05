Підірве ворога бомбами і ракетами: у Китаї показали безпілотний вертоліт Grey Whale G1

Новий безпілотний апарат може пролетіти 60 км і підняти вантаж вагою до 21 кг, включно з різними системами озброєння.

Китайський стартап Ziyan представив свою нову розробку — вантажний безпілотний вертоліт Grey Whale G1. Про це повідомляє медіа Defence Blog.

Цей вертоліт нового покоління, за словами розробників, призначений для транспортування корисних вантажів різними місцевостями (від островів до високогірних районів) і обіцяє користувачам підвищення ефективності, рентабельності та безпеки повітряних перевезень. Серед переваг Grey Whale G1 — вантажопідйомність 21 кг, дальність польоту 60 км і вбудовані засоби безпеки, такі як парашут. Ці доповнення забезпечують стабільну і точну автономну посадку в екстрених ситуаціях, значно підвищуючи стандарти безпеки експлуатації.

Китайський безпілотний гелікоптер може використовуватися не тільки для доставки вантажів і обладнання Фото: Ziyan

Крім того, безпілотник пропонує додаткові функції, не обмежуючись перевезенням вантажів. Він може використовуватися не тільки для доставки вантажів і обладнання, а й для ураження наземних цілей за допомогою додаткового озброєння, що включає малокаліберні бомби або ракетні комплекси.

Вантажний безпілотний вертоліт Grey Whale G1 Фото: Ziyan Вантажний безпілотний вертоліт Grey Whale G1 Фото: Ziyan

Нагадаємо, наприкінці червня 2023 року ми писали про те, що турецька компанія Turkish Aerospace Industries представила на паризькому авіасалоні свій компактний безпілотний вертоліт. Невеликий розмір невипадковий — апарат слугує безпілотним і швидким засобом доставлення необхідного обладнання або припасів у важкодоступні райони. Вага в 50 кг на сьогодні вважається більш ніж солідною для БПЛА такого формату. Безпілотник цілком може забезпечити необхідними медикаментами, боєприпасами або іншим спорядженням невеликий загін прямо на полі бою.

А в жовтні 2022 року стало відомо про те, що в Туреччині розробили перший безпілотний вертоліт для військових. Alpin може підкорятися оператору або ж керувати польотом самостійно. Вертоліт оснащується камерами та іншим корисним обладнанням загальною вагою до 200 кг. Апарат важить лише 340 кг, тому його можна перевозити на вантажних автомобілях.