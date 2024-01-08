ЗС РФ використовують БПЛА з машинним баченням та цілевказуванням: в чому його особливість

Український військовий бачив, як російські військові використовували БПЛА з машинним баченням та автоматичним цілевказуванням на невизначеній ділянці фронту. Такі дрони є більш точними та менше залежать від пілота, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Російська Федерація вироблятиме "мініатюрні" розвідувальні безпілотні літальні апарати та тактичні ударні боєприпаси до дронів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 7 січня.

6 січня російський державний оборонний конгломерат "Ростех" оголосив, що дочірнє підприємство "Калашников" вироблятиме "мініатюрні" розвідувальні дрони та тактичні ударні боєприпаси до БПЛА у 2024 році.

Крім цього, 6 січня український військовий аналітик розповів, що спостерігав за тим, що російські військові використовували безпілотники з машинним баченням та автоматичним цілевказуванням на невизначеній ділянці фронту. З його слів, дрон є більш точним та менше залежить від людини-пілота. Крім цього, на БПЛА не впливають комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, 5 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські військові почали застосовувати ударні дрони типу Shahed 131\136 для атак по позиціях українських військових. З його слів, у прифронтовій зоні складно знищувати такі дрони.

Того ж дня експерт у галузі бронетехніки Андрій Тарасенко розповів, що російські окупанти створюють спеціальні майстерні для обладнання бронетехніки додатковими захисними системами проти FPV-дронів. За словами одного з росіян, встановлення деякого захисту на бойову машину може зайняти один день.