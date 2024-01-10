Захистить від окупантів з води: в Україні створили РЕБ "Буревій" для катерів (фото)

Технічна розробка убезпечить українських військових і техніку від ударів FPV-дронів і безпілотників, що несуть боєприпаси, зменшивши таким чином втрати від атак ЗС РФ.

В Україні розробники антидронових систем із Мукачева Antidrone.cc створили вологозахищений РЕБ купольного типу "Буревій" для встановлення на катер. Фото виробу творці опублікували у своєму Telegram-каналі в неділю, 7 січня.

За інформацією інженерів, цей купольний РЕБ міцний і герметичний, а також він захищений від дощу і бризок води. Являє собою прямокутний пристрій на магнітній платформі з антенами. При застосуванні в умовах бойових дій потрібно звертати особливу увагу на джерела живлення, адже стандартні "прикурювачі" та інші малопотужні блоки енергії не підходять.

Купольний РЕБ міцний і герметичний, а також він захищений від дощу і бризок води

Також "Буревій" не може працювати за допомогою зарядно-портативної станції EcoFlow, але відмінно взаємодіє з бронетехнікою з бортовою напругою у 24В. Антидронова система захищає техніку і живу силу від роботи FPV-дронів і безпілотників із системою скидання боєприпасів.

Технічні характеристики РЕБ "Буревій":

діапазон — 900/2.4/5.8;

потужність — 50/40/40 Вт;

живлення — 12-24В;

стандарт захисту — IP65;

струм — 14 — 25А.

Антидронова система захищає техніку і живу силу від роботи FPV-дронів і безпілотників із системою скидання боєприпасів Фото: Antidrone.cc Антидронова система захищає техніку і живу силу від роботи FPV-дронів і безпілотників із системою скидання боєприпасів

Нагадаємо, у листопаді 2023 року стало відомо про те, що в Україні створили унікальну систему детекції, яка "бачить" російський БПЛА за 15 км. Ідея створити систему виявлення виникла у розробників у лютому 2023 року. Метою було зробити сучасне обладнання для виявлення дронів противника на великій відстані.

А в другій половині липня 2023 року ми писали про те, що бійці ЗСУ отримали компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ. Портативний пристрій РЕБ має захист за стандартом IP65, тобто захищений від дощу і бризок води та працює на універсальному частотному діапазоні 900 МГц.