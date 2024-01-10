Не дає шансів: британська система ASRAAM знищує дрони ЗС РФ в Україні (відео)

Британська система протиповітряної оборони, встановлена на шасі SupaCat, виявилася особливо ефективною проти цілей ближньої дії.

Наземні пускові установки з ракетами ASRAAM, які Велика Британія передала українським захисникам, практично не "промахуються" і ліквідують 90% своїх цілей. Про це йдеться в доповіді, опублікованій на сайті Міноборони країни.

У документі йшлося про те, що саме ця наземна пускова установка стала прикладом високотехнологічного рішення при розробці ефективних і недорогих рішень на передову для задоволення термінових потреб. У профільному міністерстві Великої Британії зазначили, що техніка довела свою високу ефективність — коефіцієнт успішного ураження деяких російських повітряних цілей сягає 90%.

"Українські оператори освоїли ці системи й попросили збільшити кількість ракет для захисту своєї країни", — йдеться на сайті відомства.

Що відомо про пускову установку ASRAAM

Влітку 2022 року спільна команда Міноборони Великої Британії та оборонного підрядника MBDA вперше розробила системи ППО для стрільби ракетами ASRAAM із землі. Протягом чотирьох місяців після початку проєкту наземного запуску ASRAAM ці системи ППО було виготовлено та випробувано, а українські екіпажі пройшли навчання з їхнього використання на території Великої Британії, після чого техніку передали в зону бойових дій в Україну. Система протиповітряної оборони встановлена на шасі SupaCat і виявилася особливо ефективною проти цілей ближньої дії.

Як пише Defense Express, ракета, яку використовує установка ASRAAM, має систему самонаведення з великим відхиленням від лінії візування, що допомагає їй захоплювати теплову сигнатуру цілі та уражати її під різними кутами. Вона замінила ракети AIM-9 Sidewinder у Королівських ВПС Великої Британії та Австралії.

Технічні характеристики:

маса — 88 кг;

довжина — 2,90 м;

діаметр — 166 мм;

розмах крил — 450 мм;

боєголовка — 10 кг осколково-фугасна;

детонаційний механізм — лазерний дистанційний детонатор і ударний;

двигун — високоімпульсний твердопаливний ракетний двигун подвійного згоряння;

максимальна швидкість — 3+ Маха;

дальність польоту — 25+ км.

Нагадаємо, 4 січня ми писали про те, що Велика Британія поставить Україні 200 ракет ASRAAM для ППО. Система ППО 6x6 Supacat, що складається з пускової установки ракет ASRAAM і всюдихода Supacat HMT, була адаптована для українських збройних сил і обладнана електрооптичним датчиком для захоплення цілей.

Також зазначимо, що на початку жовтня 2023 року в мережі вперше з'явилися кадри бойової роботи в Україні британського зенітного комплексу ASRAAM із застосуванням ракет AIM-132.