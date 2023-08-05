Велика Британія непублічно передала ЗСУ ракети ASRAAM для посилення ППО, — The Times

AIM-132 — це авіаракета класу "повітря-повітря", але для України її змогли встановити на вантажівку SupaCat.

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Українській армії передали ракети ASRAAM класу "повітря-повітря", але їх інтегрували на наземну пускову установку. Про це повідомляє The Times.

За словами українського підполковника ППО, в Україні є спеціальні програми, які в разі повідомлень про балістику вираховують можливу ціль і траєкторію ракети.

"Він обчислює свою ціль на основі її траєкторії. Система намалювала центр кола точно над Майданом — цілили точно в урядовий район", — розповідає військовий про один із ударів росіянами ракетами "Кинджал" 4 травня.

Проте ЗРК Patriot знищили всі цілі. Зараз в Україні є понад дві батареї американського комплексу. Військовий офіцер каже, що протиповітряна оборона Києва зараз одна з найпотужніших у світі. Свій вклад у посилення ППО вносить Велика Британія. Заявляється, що вони передали Україні декілька пускових установок Supacat, на які установили переобладнані ракети ASRAAM класу "повітря-повітря".

Ракети інтегруавли на вантажівку SupaCat

AIM-132 ASRAAM — це ракета, яка першочергово має запускатися з літаків, проте її переобладнали для запусків із землі. Ракета розганяється до швидкості 3 Махів і має дальність пуску понад 25 км, але в наземному варіанті її дальність може зменшитися до 10 км, стверджують у Defense Express.

Авіаракета важить 88 кг і має довжину 2,9 метра. Наводиться на ціль AIM-132 за допомогою інфрачервоної головки самонаведення, а за підрив відповідає лазерний сенсор. На вантажівці SupaCat також помітно, що ракету запускають на авіапілоні. На машині встановили радіолокаційну станцію, яка потрібна для відстеження ситуації в повітрі.

Машина може зайняти місце в строю радянського ЗРК "Оса", але працювати без РЛС.

Нагадаємо, 4 серпня Литва оголосила новий пакет військової допомоги Україні, у який увійдуть пускові NASAMS і ракети для ППО.

3 серпня ЗМІ писали, що в Румунію почнуть будувати завод із виробництва найсучасніших ракет для ЗРК Patriot.