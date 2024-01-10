Електронний реєстр "Оберіг" буде розширено: що це означає для військовозобов'язаних

Коли "Оберіг" синхронізують з іншими держреєстрами, усі дані про місцезнаходження військовозобов'язаних будуть відомі ТЦК, розповіли в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Чорногоренко, дані в реєстрі призовників "Оберіг" верифіковані на 88% і поповнилися 750 тис. записів. Інформація буде постійно оновлюватися і поповнюватися, передає "ЛігаЗакон".

Наразі "Оберіг" має персональні дані про військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років. Інформацію до реєстру заносять із різних держреєстрів, доповнюють даними від ТЦК і СП. Реєстр містить:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання фізособи;

дату народження;

дані про сімейний стан (інформацію про членів сім'ї);

місце роботи;

дані про освіту;

реєстраційний номер картки платника податків;

дані про стан здоров'я;

дані про судимість;

інформацію про проходження служби в армії, участь у бойових діях, військове звання, військову спеціальність тощо.

Кожен військовозобов'язаний зможе запросити дані про себе з "Оберега" через електронний кабінет. Це передбачає законопроєкт №10062. Поки що дані можна отримати через ТЦК, оформивши відповідну заяву. Якщо якась інформація неправильна, відсутня, то можна попросити її виправити через запит до ТЦК.

Реєстр "Оберіг" планують синхронізувати з іншими базами даних, якими володіють держоргани. Таким чином відомості про військовозобов'язаних будуть максимально точними. Наприклад, якщо людина має київську прописку, але працює у Львові — це буде відображено в базі. Визначити точне місцезнаходження допоможе інформація про те, в якому саме місті сплачуються податки із зарплати того чи іншого громадянина. Якщо з'ясується, що військовозобов'язаний перебуває у Львові, а не в Києві, то повістку він отримає від ТЦК Львова, пише ЗМІ з посиланням на начальника служби зі зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо. Він вважає, що "Оберіг" зробить процедуру мобілізації простішою.

Нагадаємо, що згідно із законопроєктом №10378 повістки приходитимуть на електронну пошту або в електронний кабінет реєстру "Оберіг", коли реєстрація кабінету стане обов'язковою.

Раніше ми повідомляли, що Україні завершили розробку реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". За законом згода військовозобов'язаних громадян на обробку їхніх особистих даних для реєстру не потрібна. Інформація в ньому буде оновлюватися автоматично.