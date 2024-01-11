Збільшаться в розмірах і стануть потужними: як зміняться українські морські дрони

Експерти схильні вважати, що безпілотники використовуватимуть протитанкові ракетні комплекси з наведенням за лазерним променем, щоб розширити свої можливості вогневого ураження.

У майбутньому розміри та озброєння морських дронів, які зараз використовує для боротьби з Росією і Україна, будуть збільшені, а на ринку з'являться безпілотні ракетні катери з водотоннажністю до 1000 тонн. Про те, як еволюціонуватимуть морські безпілотні апарати, йдеться в матеріалі, опублікованому "Мілітарним".

Згідно з опублікованою інформацією, найближчими роками розробники морських безпілотників зосередяться на створенні надводних дронів з інтегрованим озброєнням. Використання морських дронів Україною, продемонструвало світові, що такі платформи мають великий потенціал для їхнього розвитку. Крім гранатометів, на такі платформи також можна встановлювати як кероване ракетне озброєння, подібне до протитанкових ракетних комплексів, так і гранатомети та кулемети в дистанційно керованих установках.

А для розв'язання проблем, пов'язаних із ходовими якостями у відкритому морі, інженери розроблятимуть безпілотні платформи зі збільшеною водотоннажністю і зменшеним озброєнням, що забезпечить кращу стійкість у бурхливому морі. Це також має допомогти збільшити максимальну швидкість морських дронів при хвилюванні моря і забезпечити їм можливість наздоганяти інші надводні бойові кораблі.

Крім того, як пише "Мілітарний", для збільшення вогневої потужності, морські дрони можуть використовувати протитанкові ракетні комплекси з наведенням за лазерним променем, а також протитанкові комплекси третього покоління, для наведення яких не потрібне цілевказівка, а політ ракети здійснюється повністю в автономному режимі із запрограмованими першочерговими координатами. Потенційно, може бути навіть розроблено дрон з водотоннажністю до 100 тонн, який забезпечить використання повноцінних протикорабельних ракет за відносно невеликих габаритів і низького профілю самої платформи.

Однак ці системи не зможуть повністю замінити екіпажні кораблі, які володіють більшим функціоналом і можливостями з виявлення та знищення цілей. Проте безпілотні платформи можуть зацікавити безліч країн через нижчу ціну і відсутність екіпажу.

Нагадаємо, у вересні ми писали про те, що у світі розроблено 134 морські дрони, але українські унікальні. Застосування Україною надводних дронів проти флоту РФ показує іншим країнам ефективність такої техніки, адже раніше її ще не застосовували у справжніх війнах.

А в середині серпня стало відомо, що українці вирішили головну проблему морських дронів. Російським кораблям більше небезпечно перебувати в Чорному та Азовському морі, оскільки безпілотники наздоженуть їх у будь-якому порту, вважають експерти.