Ноутбуки, GPS-модулі, камери: як виробник "Орлан-10" імпортує обладнання в обхід санкцій, — OSINT

Західна електроніка цивільного призначення вільно надходить до РФ і використовується для виробництва бойових дронів. Наприклад, на розвідувальних БПЛА стоять камери Sony та Canon.

Російська компанія ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (ТОВ "СТЦ"), перебуваючи під санкціями, налагодила постачання західних компонентів для випуску розвідувальних дронів "Орлан-10". Крім дронів, випускається інше високотехнологічне устаткування для російсько-української війни. Про злочинні шляхи постачання дізнались розслідувачі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Розслідувачі пояснили, що у листопаді 2023 року отримали пакет інформації від українських хакерів зі спільноти "КіберБорошно". Згідно з цією інформацією, ТОВ "СТЦ" отримує вдосталь західних компонентів для виробництва безпілотників, а також пристроїв для супутникового зв'язку, систем радіоелектронної безпеки (РЕБ) "Барс", РБ-341В "Леєр-3" та іншої військової техніки.

З-за кордону РФ отримує, наприклад, камери Canon, які використовують у розвідувальних дронах "Орлан-10", а також мотори T-Motor (Китай), GPS-модулі Radiolink Electronic Limited (Китай), ноутбуки Lenovo (Китай), камери Sony (Японія), аналізатори спектра Rohde & Schwarz GmbH (Німеччина), сенсори для аерозйомки GPIXEL (Китай). Серед постачальників є компанії з Китаю — з ними працювати легше. Однак значна частина компонентів надходить з США, Британії та інших країн, відзначили розслідувачі.

Санкції проти РФ — деталі порушень

З документів випливає, що між західними компаніями, які випускають необхідні компоненти, і російською компанією зі сфери ВПК, є лише три проміжних ланки:

західні компанії-виробники; дистриб'ютори (перебувають у тій же країні, що й виробник); компанії-прокладки з Китаю, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів тощо; компанія-постачальник РФ; компанія-виробник продукції для війни.

Розслідувачі дістались до документації і навіть електронного листування трьох таких компаній-постачальників: ТОВ "РАДІОЛАЙН", ТОВ "ПРОТЕХ", ТОВ "ПТ Електронік" — але є ще десяток інших. З отриманих даних випливає, що компоненти надходять від 30 виробників з низки країн. Найбільше — з Китаю, США та Великої Британії:

Китай — 13 компаній;

США — 9;

Британія — 4;

Канада, Південні Корея, Швеція, Швейцарія — по одній.

Розслідувачі опублікували документацію, з якої можна дізнатись про масштаби постачання з-за кордону. Наприклад, згідно з наведеним переліком, ТОВ "СТЦ" мала отримати електроніки на майже півтора мільйона євро — це лише на скриншотах з двох документів.

Комплектуючі CEYEAR (Китай) для ТОВ "СТЦ" Список від ТОВ "ПТ Електронік" для ТОВ "СТЦ" Перелік комплектуючих для гексокоптерів ТОВ "СТЦ"

ТОВ "СТЦ" — компанія, офіс якої розташований у Санкт-Петербурзі. Компанія перебуває під санкціями США з 2016 року. Україна, країни ЄС, Канада, Японія наклали обмеження лише у 2022-23 рр.

Зазначимо, 8 січня український журналіст розповів про 100 ГБ інформації, яку він придбав у російських інженерів з ТОВ "СТЦ". З його слів, вдалось дістати технологію виробництва майже 200 моделей дронів для ЗС РФ. Інженерам заплатили кілька мільйонів доларів і вивезли за Захід — закликають й інших росіян скористатись цією можливістю.

Тим часом раніше у ЗМІ опублікували дані про західних постачальників електроніки, продукція яких використовується для виробництва зброї у РФ. Наприклад, всередині снаряду відшукали компоненти фірми Intel та низки інших.

Нагадуємо, розслідувачі дослідили уламки керованих авіабомб, якими РФ обстрілює прифронтові території. З'ясували, що КАБи також вдосконалили і також з використанням західних складників.