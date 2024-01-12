Знищує міни одним пострілом: у США показали унікальний дрон-тральщик Barracuda (відео)

Зараз компанія-розробник будує сурогатну пускову установку для програми випробувань, просуваючись до розробки тактичної пускової установки.

Компанія Raytheon завершила частину роботи над своїм "вбивцею мін" — безпілотником-тральщиком Barracuda, який розробляла для Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє медіа Seapower.

Розробники в коментарі медіа зазначили, що на початку січня було успішно завершено роботу над пакетом технічних даних для цього інноваційного протимінного пристрою, а зараз триває програма випробувань. Наразі компанія будує сурогатну пускову установку для програми випробувань, просуваючись до розробки тактичної пускової установки.

Компанія Raytheon розпочала реалізацію проєкту Barracuda в травні 2023 року, запланувавши виробництво 128 одиниць для розробки, 63 — для випробувань підрядником і ще 65 — для випробувань ВМС. Платформи для запуску Barracuda ще не визначені ВМС. Серед потенційних кандидатів — комплекс протимінних завдань літорального бойового корабля, що включає не екіпажне надводне судно з протимінною системою. Початкове низькошвидкісне виробництво Barracuda заплановано на 2027 рік.

Barracuda — це напівавтономний безпілотний підводний апарат, який виявляє і знищує надводні, об'ємні та донні морські міни. Він може діяти на мілководді, використовуючи одноразовий модульний нейтралізатор із механізмом знищення, рушійною установкою, датчиками та комунікаційним буєм, який здійснює бездротову передачу даних назад на корабель-господар. Вага дрона-вбивці мін становить 12 кілограм, а довжина — 122 сантиметри.

Запущений у дію, пристрій за допомогою чотирьох невеликих водяних струменів переміщається до точки розташування морської міни, спочатку виявленої буксированим гідролокатором AQS-20C. Буй акустичного зв'язку встановлює прив'язку до пристрою, що дає змогу в режимі реального часу оновлювати дані, наприклад, координати GPS. Ці дані дають змогу Barracuda точно підійти до морської міни. Оснащений гідролокатором і камерою в носовій частині, пристрій дає змогу оператору підтвердити знаходження міни, перш ніж спрямувати і підірвати Barracuda, адже кожен такий технічний пристрій працює як одноразовий заряд.

Нагадаємо, раніше ми писали що американська компанія Raytheon створить "розумні" бомби StormBreaker. Радар та інфрачервоне наведення крилатого StormBreaker може наводити ракету на рухомі цілі в темряві, під час дощу, туману, в диму або пилу.

А наприкінці березня 2023 року стало відомо про те, що Raytheon повернулася до розробки ракети PrSM, яка має замінити в армії США ATACMS. Американська компанія планує з нуля розробляти ракету з дальністю ураження понад 1000 км. При цьому Lockheed Martin готує серійне виробництво своєї версії PrSM.