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Діджитал Російсько-українська війна

"Іронічний" удар: дрон ЗСУ скорегував удар по російській системі РЕБ з системою ШІ (відео)

Олена Бурдейна
Фото: Скриншот | РБ-109A "Биліна", яку виявили під Донецьком неподалік Авдіївки

Завдяки низці влучань по російських системах РЕБ українські безпілотники мають можливість протидіяти просуванню ЗС РФ під Авдіївкою.

ЗС РФ втратили систему управління засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) РБ-109A "Биліна", призначену для протидії безпілотникам. Український дрон вистежив установку і скорегував удар артилерії, який її повністю знешкодив. Про деталі української спецоперації розповіли бійці спецпідрозділу Shadow у Telegram-каналі.

У дописі бійців вказано, що спецоперація відбулась за кілька етапів. Спершу дрон вистежив російську установку. Потім завдали два удари. Перший удар влучив неподалік від РБ-109A "Биліна" і машина загорілась. Другий — по бліндажу, де перебував екіпаж.

"Екіпаж знаходився поруч у бліндажі (на кадрах цього не видно, можете повірити на слово), імовірно там вони і залишилися назавжди", — написали військові з підрозділу Shadow.

На відео, розміщеному у дописі, можна побачити установку, яка переховувалась між засніженими деревами. Після першого удару вона дійсно задиміла і запалала. Згодом розвідувальний дрон зафіксував почорнілі рештки пристрою. Весь час, поки РБ-109А "Биліна" горіла, над нею вільно ширяв БПЛА, який вона, згідно зі своїм призначенням, мала б "приземлити".

Автори відео не повідомили, де саме провели спецоперацію. Однак OSINT-розслідувачі з групи "КіберБорошно" провели геолокацію запису: вказали координати точки влучання 48.05955, 37.76568. Якщо точку позначити на карті, то видно, що це місцевість неподалік від аеропорту "Донецьк" за 3-6 км від Авдіївки.

Де підірвали РБ-109A "Биліна"
Фото: DeepState

Зброя РФ — деталі

РБ-109A "Биліна" — система РЕБ, яку на Донеччині вперше помітили спостерігачі ОБСЄ у 2018 році. Після вторгнення російська влада заявила, що подібні пристрої отримають підрозділи для війни в Україні, повідомили на порталі InformNapalmю

РБ-109A "Биліна" у схованці під Донецьком біля Авдіївки
РБ-109A "Биліна" на стоянці у РФ
РБ-109A "Биліна" як виглядає
РБ-109A "Биліна" - презентація у РФ

Головне призначення системи РБ-109A "Биліна", яка складається з п'яти машин з апаратурою — на відстані до 100 км встановлювати перешкоди, які завважали б роботі безпілотників. Вказувалось, що результати протидії БПЛА мав покращитись на 50% у порівнянні з іншими аналогічними пристроями. Результат досягався за рахунок використання алгоритмів штучного інтелекту, який або вже запровадили, або тільки планують запровадити, розповіли у росЗМІ.

У мережі не відшукалось інформації про вартість РБ-109A "Биліна". Однак на порталі Forbes зауважили, що ЗСУ регулярно нищать російські установки, призначені для протидії дронам. Наприклад, атакували снарядом з GPS-наведенням по системі РЕБ "Поле-21" або радару "Ястреб-АВ". При цьому саме під Авдіївкою українські підрозділи мають можливість використовувати БПЛА, а російські — ні. Описане вдале нищення російських антидронових систем у Forbes назвали "іронічними ударами" — їх підривають завдяки безпілотникам, яким вони мають протидіяти.

Зазначимо, у грудні 2023 року у Генштабі ЗСУ наголосили на широкій номенклатурі західних компонентів, які виявляють у російських снарядах та військовій техніці. Про це ж говорять розслідувачі, які публікують відповідні матеріали у мережі. Наприклад, у січні на порталі InfromNapalm опублікували документи з назвами 30 компаній, продукція яких використовується для випуску дронів "Орлан-10" та іншої апаратури для ЗС РФ.