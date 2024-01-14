"Іронічний" удар: дрон ЗСУ скорегував удар по російській системі РЕБ з системою ШІ (відео)

Завдяки низці влучань по російських системах РЕБ українські безпілотники мають можливість протидіяти просуванню ЗС РФ під Авдіївкою.

ЗС РФ втратили систему управління засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) РБ-109A "Биліна", призначену для протидії безпілотникам. Український дрон вистежив установку і скорегував удар артилерії, який її повністю знешкодив. Про деталі української спецоперації розповіли бійці спецпідрозділу Shadow у Telegram-каналі.

У дописі бійців вказано, що спецоперація відбулась за кілька етапів. Спершу дрон вистежив російську установку. Потім завдали два удари. Перший удар влучив неподалік від РБ-109A "Биліна" і машина загорілась. Другий — по бліндажу, де перебував екіпаж.

"Екіпаж знаходився поруч у бліндажі (на кадрах цього не видно, можете повірити на слово), імовірно там вони і залишилися назавжди", — написали військові з підрозділу Shadow.

На відео, розміщеному у дописі, можна побачити установку, яка переховувалась між засніженими деревами. Після першого удару вона дійсно задиміла і запалала. Згодом розвідувальний дрон зафіксував почорнілі рештки пристрою. Весь час, поки РБ-109А "Биліна" горіла, над нею вільно ширяв БПЛА, який вона, згідно зі своїм призначенням, мала б "приземлити".

Автори відео не повідомили, де саме провели спецоперацію. Однак OSINT-розслідувачі з групи "КіберБорошно" провели геолокацію запису: вказали координати точки влучання 48.05955, 37.76568. Якщо точку позначити на карті, то видно, що це місцевість неподалік від аеропорту "Донецьк" за 3-6 км від Авдіївки.

Де підірвали РБ-109A "Биліна" Фото: DeepState

Зброя РФ — деталі

РБ-109A "Биліна" — система РЕБ, яку на Донеччині вперше помітили спостерігачі ОБСЄ у 2018 році. Після вторгнення російська влада заявила, що подібні пристрої отримають підрозділи для війни в Україні, повідомили на порталі InformNapalmю

РБ-109A "Биліна" у схованці під Донецьком біля Авдіївки РБ-109A "Биліна" на стоянці у РФ РБ-109A "Биліна" як виглядає РБ-109A "Биліна" - презентація у РФ

Головне призначення системи РБ-109A "Биліна", яка складається з п'яти машин з апаратурою — на відстані до 100 км встановлювати перешкоди, які завважали б роботі безпілотників. Вказувалось, що результати протидії БПЛА мав покращитись на 50% у порівнянні з іншими аналогічними пристроями. Результат досягався за рахунок використання алгоритмів штучного інтелекту, який або вже запровадили, або тільки планують запровадити, розповіли у росЗМІ.

У мережі не відшукалось інформації про вартість РБ-109A "Биліна". Однак на порталі Forbes зауважили, що ЗСУ регулярно нищать російські установки, призначені для протидії дронам. Наприклад, атакували снарядом з GPS-наведенням по системі РЕБ "Поле-21" або радару "Ястреб-АВ". При цьому саме під Авдіївкою українські підрозділи мають можливість використовувати БПЛА, а російські — ні. Описане вдале нищення російських антидронових систем у Forbes назвали "іронічними ударами" — їх підривають завдяки безпілотникам, яким вони мають протидіяти.

Зазначимо, у грудні 2023 року у Генштабі ЗСУ наголосили на широкій номенклатурі західних компонентів, які виявляють у російських снарядах та військовій техніці. Про це ж говорять розслідувачі, які публікують відповідні матеріали у мережі. Наприклад, у січні на порталі InfromNapalm опублікували документи з назвами 30 компаній, продукція яких використовується для випуску дронів "Орлан-10" та іншої апаратури для ЗС РФ.