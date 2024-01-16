S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала офіційну дату релізу: вихід гри знову перенесли (відео)

За словами розробників-українців, для проходження основної кампанії знадобиться близько 40 годин, однак щоб повністю дослідити гру, потрібно буде пройти її щонайменше чотири рази.

Українська компанія-розробник комп'ютерних ігор GSC Game World повідомила про кінцеву дату релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гра з'явиться 5 вересня 2024 року на ПК і Xbox. Розробники представили тизер на честь цієї події, опублікований на YouTube.

Спочатку вихід S.T.A.L.K.E.R. 2 був запланований на 2023 рік, але пізніше був перенесений — було заявлено, що реліз відбудеться в першій половині 2024 року. На виставці gamescom 2023 був представлений робочий білд шутера GSC Game World, який отримав критику за технічні та графічні недоробки.

Для завершення основної кампанії S.T.A.L.K.E.R. 2 знадобиться в середньому 40 годин, але для повного дослідження контенту гру доведеться пройти мінімум чотири рази.

Нова частина також обіцяє більш реалістичну зміну дня і ночі порівняно з попередніми іграми серії, а також поліпшену графіку. Раніше розробники представили сюжетний трейлер цього очікуваного проєкту.

Зазначимо, що гра вже доступна для попереднього замовлення.

Нагадаємо, що адміністратори групи у ВКонтакте "Вісник "Того Самого Сталкера" шантажують українських розробників і вимагають, щоб вони повернули російську локалізацію в гру. Ультиматум має бути виконаний до 15 березня цього року, але якщо цього не станеться, він обіцяє викласти в мережу щонайменше 30 гігабайтів якихось присвячених грі матеріалів.