"Партнери вже придивляються": Данілов розповів про успіхи України у створенні дронів (відео)

За словами секретаря РНБО, Україна входить до трійки лідерів із виробництва БПЛА, завдяки цьому Велика Британія організувала спільні операції у військово-промисловому комплексі.

Україна входить до трійки лідерів із виробництва безпілотних літальних апаратів, і кілька західноєвропейських країн уже запропонували нам співпрацювати в цій сфері. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону в середу, 17 січня.

За словами Данілова, західні країни детально вивчають новітні безпілотні літальні апарати, вироблені українськими оборонними підприємствами.

"Наші партнери вже придивляються до України, тому що це одна з перших трьох країн у світі, яка виробляє ці апарати (безпілотники, — ред.) і вони виробляють дуже сучасні апарати. Вони аналізують обладнання, вироблене українськими приватними компаніями", — сказав секретар РНБО.

Він додав, що саме приватний сектор активно ставить виробництво дронів на "військові рейки" і створює безпілотники для наших військ на лінії фронту. Вони також здійснюють більшість поставок на замовлення Міноборони України. Данілов також зазначив, що Великобританія стала першою країною, яка дозволила спільні операції з Україною у військово-промисловому комплексі. Чиновник уточнив, що ніхто поки що не усвідомлює, наскільки важливий та історичний цей документ для нашої держави.

Зазначимо, що 12 січня Київ і Лондон підписали двосторонній договір про взаємну допомогу. Згідно з угодою, Велика Британія обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовим вишколом та посилюватиме оборонно-промислове співробітництво.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому військові проти складання FPV-дронів вдома. Будь-який житель України може навчитися робити FPV-безпілотники для Сил оборони. Але для цього потрібно чимало грошей, а результат не завжди годиться для фронту.

А наприкінці грудня 2023 року експерт у сфері безпілотних технологій Валерія Яковенко розповів, що Україна може виробити навіть понад 1 млн дронів у 2024 році. Але при цьому потрібно виконати кілька умов.