Допоможе боротися з російськими дронами всіх типів: ЗСУ отримали новітні системи "Плутон"

Обладнання виявляє БПЛА на відстані до 50 км. Ним уже користуються артилерійські, штурмові, механізовані та спеціальні підрозділи Сухопутних військ.

Українським військовим у зону бойових дій передали новітню систему "Плутон" виробництва компанії "Інфозахист", яка попереджає про ворожі безпілотники. Інформація про це з'явилася на сторінці БФ "Повернись живим" у Facebook у четвер, 18 січня.

Фахівці Фонду передали ці засоби артилерійським, механізованим, штурмовим і спеціальним підрозділам Сухопутних військ, і вони вже показують свою ефективність на полі бою.

"Віримо, що отримання цього рішення посилить можливості наших воїнів своєчасно виявляти ворожі дрони та вживати необхідних дій у відповідь", — ідеться в публікації.

Беручи до уваги коментар одного з представників розробника, який той дав журналістам Defense Express у листопаді 2023 року, можна припустити, що військовим передали передсерійну партію системи "Плутон" для апробації.

Українським військовим у зону бойових дій передали новітню систему "Плутон" виробництва компанії "Інфозахист"

Що відомо про систему "Плутон"

Система виявлення та оповіщення про БПЛА "Плутон" призначена для інформування особового складу про застосування безпілотних літальних апаратів у радіусі дії комплексу. Техніку можна застосовувати для обладнання баз, командних пунктів, спостережних пунктів, позицій батарей і деяких ключових об'єктів (HIMARS), а також для розвідувальних і диверсійних груп на рівні роти і батальйону.

Комплекс має високі характеристики, що дають змогу стабільніше діяти в умовах РЕБ

Комплекс має високі характеристики, що дають змогу стабільніше діяти в умовах РЕБ із використанням аналізаторів. Дальність виявлення становить до 50 км, залежно від додаткових умов, як-от висота розташування приймальної антени та радіоелектронна обстановка; крім того, комплекс перекриває весь частотний діапазон, що використовується для роботи безпілотників. Устаткування складається з антени, підсилювача, модуля управління і блоку маскування сигналів. Прилад закладає зразки сигналів від усіх ворожих БПЛА.

Такий вигляд має система виявлення та оповіщення про БПЛА "Плутон"

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ми писали про те, що у Вінниці зробили мініприлади для боротьби з дронами РФ. Компактний детектор за 2500 гривень попередить про наближення російських БПЛА і навіть вкаже їхній тип, щоб бійці ЗСУ могли врятуватися від ударів "камікадзе", ракет або артилерії.

А в липні 2023 року стало відомо, що в Україні створили компактний дрон-детектор, який захищає воїнів від ворожих безпілотників. Він вчасно виявляє безпілотники-розвідники, дрони-камікадзе та ударні БПЛА і забезпечує оперативну реакцію на потенційні загрози.