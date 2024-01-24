"Ленд-ліз із Японії": українці показали роботу унікального "дрона-самурая" (відео)

FPV-коптер легко обертається в повітрі з повнорозмірною катаною, але неясно, чи допоможе це в реальному бою.

Українські військові показали політ незвичайного FPV-дрона з японським мечем — катаною. Відповідне відео опублікував головний редактор онлайн-видання "Цензор.НЕТ" у своєму Telegram-каналі в середу, 24 січня.

На відео військові запустили коптер, до рами якого прикріпили меч. Також дрон-камікадзе оснастили корисним навантаженням. Попри свою незвичайну конфігурацію, безпілотний літальний апарат, керований оператором, виконав кілька маневрів у небі та благополучно приземлився. Найімовірніше, це жартівливий експеримент, адже складно уявити таку зброю в реальному бою, хоча теоретично дрон із мечем, що обертається, може поранити людину.

"Багаторазовий дрон-самурай, ленд-ліз із Японії", — підписав Юрій Бутусов опубліковане відео.

У коментарях до посту користувачі вже встигли назвати незвичайний безпілотник "багаторазовим камікадзе" й "аерокатаною". А деякі навіть порадили наступного разу "озброїти" коптер українською булавою замість японської зброї.

Нагадаємо, у липні 2023 року ми писали про те, що інженери створили незвичайний круглий дрон. Гібридний робот має вигляд раннього прототипу дроїда-розвідника із "Зоряних воєн". Він може вирушити в небезпечні місця для розвідки та картографування. Безпілотник можна використовувати в гірничодобувній промисловості для оцінки структурної цілісності старих шахт і, звісно ж, для пошуково-рятувальних робіт, знешкодження бомб і всюди, де цей робот може допомогти уникнути небезпеки для людини.

А в лютому цього ж року з'явився незвичайний дрон здатний і літати, і плавати під водою. Квадрокоптер може пірнати на глибину до 3 метрів, сповільнюючи свої пропелери та змінюючи їхнє положення. Перебуваючи під водою, гребні гвинти спрямовуються вниз або вбік і сповільнюються, забезпечуючи тягу, необхідну для руху в щільнішому середовищі.