Українські "Бобри" атакували завод "Роснефти" в Туапсе: росЗМІ повідомили деталі (відео)

Журналісти стверджують, що уламки двох безпілотників впали в море, а уламки третього БПЛА вдарили по вакуумній колонній установці. Внаслідок атаки на території заводу сталася масштабна пожежа.

Нафтопереробний завод у російському місті Туапсе атакували три українські безпілотники "Бобер". Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Усі БПЛА, як вказано у повідомленні, були збиті. Два з них наче впали в море, уламки третього опинилися на території заводу.

За інформацією Mash, перший дрон зафіксували у небі о 23:17. Два інших безпілотники пролетіли протягом години стеження.

Російські війська застосували засоби ППО. Уламки двох "Бобрів" нібито упали в море, а рештки третього — на вакуумну колонну установку. Почалася пожежа, що розрослася до 200 квадратів, яку вдалося загасити до 5 ранку.

Атака на Туапсе та пожежа на НПЗ "Роснефти"

У середу, 24 січня, в російському місті Туапсе, Краснодарський край, було чути вибухи, а потім спалахнула пожежа на нафтобазі "Роснефть". Зі слів мешканців міста Туапсе, пожежа виникла в районі місцевої нафтобази.

За даними медіа, через загрозу атаки БПЛА в Сочі було оголошено план "Килим". У зв'язку з цим було затримано два рейси. Чотири повітряні судна зі Стамбула, Москви, Саранська і Пензи кружляли в повітрі в очікуванні дозволу на посадку. Деякі літаки були переспрямовані в Мінеральні Води і Ставрополь.

Нагадаємо, 25 січня видання Newsweek повідомило, що російські війська скаржаться на українських геймерів із FPV-дронами, які створили "нову артилерію". Оператори українських безпілотників кілька днів здійснювали "безперервний наліт" на позиції окупантів у невідомому місці вздовж лінії фронту. Як заявив Дмитро Рогозін, колишній голова Російського космічного агентства, який нині представляє Москву на захопленій частині території Запорізької області, за чотири години 24 безпілотники FPV долетіли до опорного пункту російських військ.