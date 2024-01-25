Може розвернутися або вибухнути в руках: чим небезпечні для військових "домашні" дрони

Головними проблемами кустарних БПЛА оператори ЗСУ вважають низьку якість збірки й програмне забезпечення, яке легко зламати. Тому кожен апарат потрібно перевіряти.

Конструювання українцями FPV-дронів вдома може як допомогти українським військовим у зоні бойових дій, так і завдати їм значних проблем. Про ризики, які несуть зроблені приватно безпілотні літальні апарати, йдеться в матеріалі Армія FM, опублікованому в середу, 24 лютого.

Засновник школи пілотів БПЛА "Синє Небо", з яким поговорили журналісти, зазначив, що "домашні дрони" мають проходити більш прискіпливу перевірку, ніж безпілотники від сертифікованих виробників. Експертна перевірка важлива, тому що дрон також може бути зроблений диверсантами та нашкодити операторам БПЛА.

"Оскільки контролер має відкритий код, його можна легко зламати. Це відкритий код. Саме це і лякає. Дрон літатиме, але в якийсь момент він змінить напрямок. Якщо це камікадзе, то він полетить у наш бік, а не в бік ворога", — зазначив військовий.

Бійці Сил спеціальних операцій також прискіпливо ставляться до безпілотників від невідомих постачальників. Продукт має бути ретельно протестований на полігоні, а прошивка — перевірена. Однак іноді на це немає часу. Михайло, командир ударної ескадрильї дронів, розповів медіа, що використання неперевірених дронів — це проблема безпеки, яка іноді призводить до загибелі військовослужбовців. За його словами, якщо виробник безпілотного літального апарату невідомий, до нього краще взагалі не підходити — невідомо, як ця плата поводитиметься і чи не вибухне в руках пілота.

Нагадаємо, 13 січня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав українців збирати FPV-дрони вдома. За словами очільника профільного міністерства, люди можуть пройти безкоштовне навчання і збирати безпілотники власноруч.

Також ми писали про те, що учні курсу від Мінцифри назвали реальну ціну "Народного дрона". За словами Павла Верновського, який уже пройшов курс зі складання безпілотників, на виготовлення одного дрона в домашніх умовах потрібно 18 000-19 000 грн.