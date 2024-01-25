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Знищує 7 із 10 дронів: в Україні створили нову антидронову рушницю для військових (фото)

Олександра Мандровська
Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна | Для військових створили нову антидронову рушницю

За словами розробників, ця система може ефективно працювати на відстані до 500 метрів, покриваючи всі діапазони радіочастот, які використовують російські військові.

Компанія "Антидрон Україна" створила нову рушницю C-Vog FPV Hunter для боротьби з ударними FPV-дронами противника. Розробники повідомили про це на своїй сторінці у Facebook у середу, 24 січня.

За словами творців, антидронова система максимально покриває всі діапазони радіочастот, які використовують російські військові. Зброя може ефективно працювати на відстані до 500 метрів.

Технічні характеристики C-Vog FPV Hunter:

  • виконання — андований алюміній, суцільнометалева;
  • увімкнення за групами діапазонів — 900/2.4/700+1000;
  • діапазони — 4: 720-850(30)/850-950(30)/960-1100(30)/2.4(30);
  • загальна потужність — 120 Вт;
  • час роботи — 40—80 хв (2 або всі 4 діапазони);
  • діаграма спрямованості —від 35*35 до 45*45 градусів;
  • довжина — 65 см;
  • вага — 4 кг;
  • ціна — 117 тис. грн.
Антидронова рушниця працюватиме на відстані до 500 метрів
Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна
Антидронова система максимально покриває всі діапазони радіочастот, які використовують російські військові
Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Ба більше, судячи з одного з відгуків, який розробник опублікував у вигляді скриншота, нову антидронову рушницю успішно випробували українські військові в зоні бойових дій. Один із бійців написав творцям, що за допомогою техніки йому вдалося знищити 7 із 10 FPV-дронів, які запустили російські військові. А три безпілотники, що відстали, українські воїни не змогли ліквідувати тільки тому, що ті кружляли в повітрі одночасно з дронами ЗСУ.

Військові, які вже використовували C-Vog FPV Hunter, залишили позитивні відгуки
Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Україні створюють і застосовують антидронові рушниці. Поводження з антидроновою рушницею потрібно вчитися так само, як і роботи з іншою технікою: наприклад, безпілотними літальними апаратами.

У серпні ми писали про те, що українці поліпшили антидронові рушниці для ЗСУ. Тоді розробник і виробник антидронових систем "Піранья-Тех" представила шосту з початку року модифікацію антидронової рушниці "5 РАдК".