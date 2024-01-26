"Постійно вела обстріл": дрони ССО розправилися з російською БМП під покровом ночі (відео)

Вистежити та підірвати броньовану техніку противника українським воїнам допомогли FPV-дрони, обладнані тепловізійною технікою.

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій за допомогою ударних безпілотників із приладами нічного бачення знищили російську БМП-2, яка обстрілювала з лівого берега Херсонської області позиції українських воїнів. Відповідне відео було опубліковано на відео-хостингу YouTube.

На кадрах видно бойову машину піхоти, до якої оператор направляє по черзі кілька дронів. Вони успішно долітають до своєї мети і завдають ударів по техніці противника, завдавши удару у вразливе місце — під башту. У коментарях під відео військові відзвітували, що ворожа БМП згоріла дотла.

"Оператори одного з підрозділів ССО під час ведення повітряної розвідки на Херсонському напрямку виявили БМП-2 противника. З неї ворог постійно вів обстріл позицій сил оборони на правому березі", — прокоментувала пресслужба.

Крім того, на цих же відеокадрах військові "бонусом" показали елемент іншої бойової операції: за допомогою безпілотника воїни ССО збили антену зв'язку, яку російські окупанти розмістили на даху висотної будівлі. Ба більше, противник навіть прикріпив до антени російський триколор, але український БПЛА успішно уразив усю цю конструкцію.

Зі свого боку блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі зазначив, що останнім часом для української армії закуповувалися тепловізійні FPV-дрони. У використанні цього виду військової техніки противник донедавна випереджав бійців ЗСУ, що створило серйозні проблеми в зоні бойових дій.

Нагадаємо, 26 січня в мережі з'явився новий запис із наземним дроном, який підірвав міст РФ. Колісній платформі довелося проїхати 4 кілометри по полю, долаючи різні перешкоди, щоб дістатися до мети й завдати шкоди окупантам.

А 25 січня ми писали про те, що армія України отримає 5000 потужних ударних дронів. Серед них — і 3 тисячі FPV-дронів, які оснащені тепловізійними камерами та здатні вражати противника навіть уночі. Їх також озброять "українськими подарунками" у вигляді боєприпасів і відправлять на найгарячіші ділянки фронту.