Дрони атакували російський НПЗ: влада запровадила план "Килим" (фото)

Російські медіа стверджують, що безпілотники запускали з території Чернігівської області. Один з БПЛА "посадили" за допомогою систем РЕБ на території заводу "Славнефть-ЯНОС".

ЗСУ запустили 4 дрони-камікадзе по ярославському НПЗ, відстань у 900 км від кордону подолав лише один. Про це повідомив Telegram-канал Shot.

У повідомленні вказано, що дрони запустили з території Чернігівської області України. Над Смоленською областю запровадили план "Килим", усі служби були готові реагувати.

У підсумку нібито 3 з 4 дронів так і не долетіли до Ярославля, впавши в лісах. Ще один був нейтралізований РЕБ. Він, як вказали у повідомленні, був посаджений поруч з однією з установок близько 6:30 ранку на території заводу "Славнефть-ЯНОС". Цей дрон показали на фото.

Фото: Shot

Пошкоджень і постраждалих немає. Сапери працюють на місці.

Атака на "Славнефть-ЯНОС" 29 січня

Безпілотник атакував найбільший нафтопереробний завод Північного регіону Росії, розташований у Ярославлі. За даними адміністраторів каналу Telegram-каналі Baza, дрон впав поруч із установкою для гідрокрекінгу на заводі "Славнефть-ЯНОС" близько 7 ранку за московським часом.

Постраждалих внаслідок атаки немає. Губернатор регіону Михайло Євраєв на момент публікації матеріалу офіційно не коментував атаку БПЛА на НПЗ.

Нагадаємо, 19 січня, як повідомили у виданні NV із посиланням на власні джерела, Головне управління розвідки здійснило атаку безпілотниками на нафтобазу в Клинцях Брянської області та Тамбовський пороховий завод у п'ятницю, 19 січня. Атака на Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ здійснювалася за допомогою БПЛА. Також розвідники уразили нафтобазу в Клинцях Брянської області.