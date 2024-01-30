"Антидроновою рушницею й РЕБ пригнічували, стріляли — летить": Рогозін поскаржився на дрони ЗСУ

Колишній глава "Роскосмосу" зазначив, що українці від коптерів перейшли на літаки, які дуже важко збити на полі бою.

Дмитро Рогозін, який колись очолював "Роскосмос", а зараз є російським "сенатором від Запорізької області", поскаржився на велику кількість українських FPV-дронів на фронті. Він написав у своєму Telegram-каналі, що російським військовим складно впоратися з новими безпілотниками.

За словами Дмитра Рогозіна, у захисників України FPV-дронів "стало в останній місяць як бруду". Він також зазначив, що українські військові вже рідше використовують звичайні комерційні мультикоптери, а застосовують більш просунуту техніку.

Український безпілотник, збитий ЗС РФ у Запорізькій області Фото: Telegram

"Це вже не мультимоторний коптер, а літачок з одним мотором. Канал управління працює на одній частоті, відеоканал — на іншій. Антидроновою рушницею тиснули, потім РЕБом, стріляли по ньому... — летить, гад. Причому далеко і швидко, тому й за інерцією швидко виходить із сектора його придушення традиційними засобами", — написав Рогозін.

Російський чиновник виклав фото збитого безпілотника літакового типу, який, все-таки, приземлити його вдалося. Він повідомив, що пристрій було розібрано для ознайомлення і розуміння, "як він управляється і що зі смертоносного несе".

Хвіст українського безпілотника Фото: Телеграм

Рогозін натякнув на те, що ЗСУ завдають підступних, але ефективних ударів по російських військах, запускаючи досить прості безпілотники. На його думку, це є причиною, щоб у РФ почали спонсорувати приватні підприємства, які розвивають технології для застосування на війні в Україні.

"Справжня бійка завжди не за правилами. Вам тут не дадуть вдягнути кімоно, розкланятися і підстелити під дупу килим. Тут б'єшся всім, що під рукою, і б'ють туди, куди "культурні люди" не б'ють. Підступно, підло, але ефективно", — написав екс-глава Роскосмосу.

Раніше ми писали, що Рогозін поскаржився на велику кількість українських FPV-дронів на фронті. Колишній глава "Роскосмосу" заявив, що РФ повинна "відповідати" на це скасуванням бюрократичних процедур і "санкціями" щодо громадян, які на інтернет-платформах завищують ціни на безпілотні апарати.