Потворний, але простий у виробництві: фізик оцінив, як зроблений українский дрон "Коса"

AQ 400 Scythe має дуже практичну конструкцію і використовує розповсюджені недорогі складники, а візок замість шасі дозволяє нести більше вибухівки.

Канадський фізик та експерт з безпілотників проаналізував конструкцію українського дрона-камікадзе AQ 400 Scythe ("Коса") і знайшов її дуже практичною. Своїм дослідженням DanielR поділився в соціальній мережі Х.

Безпілотник AQ 400 Scythe від Terminal Autonomy здається експерту не дуже красивим, але цікавим дроном. Він аналізує інформацію про нього з офіційного сайту виробника та відкритих джерел.

Негативні відгуки про дрон, на думку DanielR, ймовірно, базувалися на двох літаках на передньому плані фото. Це була помилка, тому що уважний огляд показує, що це прототипи, а новіші літаки якраз знаходяться на задньому плані.

Різні варіанти AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Шість БПЛА використовують двигун DLE 170 з електричним запуском та, можливо, генератором. Один не має ані стартера, ані генератора і використовує інший пропелер. Ще один має двигун Sky Power, що свідчить про оцінку конструкторами різних конфігурацій.

Двигуни AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

DLE 170 є популярним двотактним двигуном потужністю 17,5 к.с. Версія з електрозапуском та генератором важить 6,7 кг, а звичайна – 4,3 кг. Витрата палива становить близько 7 літрів на годину. Цей двигун також використовується на дроні "Бобер" (Beaver). Його вартість близько 1200 доларів США.

Двигун DLE 170 AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Один з безпілотників використовує двигун Sky Power DS-210 німецького виробництва. Він доступний з різними опціями, тому важко визначити точну конфігурацію. Він важить 6,6 кг і розвиває 17,1 к.с. Конструкція має подвійні свічки запалювання. Ціна за каталогом становить 3145 євро.

Двигун Sky Power DS-210 AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Основна частина фюзеляжу має прямокутний перетин, що значно спрощує конструкцію. Відеокамера, відеопередавач і антена радіоуправління, швидше за все, тестові й тому не цікаві. Також видно трубку Піто та GPS.

Системи AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Дрон не має шасі, але використовує візок для зльоту. Відсутність шасі значно зменшує складність фюзеляжу, збільшуючи простір для корисного вантажу. Це також зменшує вагу та опір, що покращує продуктивність.

Старт з візка AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Фюзеляж має просте звуження до двигуна з прорізами для внутрішнього каркаса. Прорізи та закріпні елементи свідчать про те, що фюзеляж зроблено переважно з дерева. З обох боків хвоста є панелі доступу. Верхня панель доступу використовує прості петлі.

Фюзеляж AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Тандемні крила можна знімати, що полегшує транспортування. Здається, що переднє крило падає на фюзеляж зверху, а задні крила ковзають по трубах. Здається, в один вантажний фургон може поміститися декілька.

Пропелери AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Цікавою особливістю БПЛА є те, що основні компоненти кожного крила здаються однаковими. Заднє крило просто має розширення, переднє ж отримло великі кінцеві пластини (можливо, щоб змінити ефект завихрення кінців на задньому крилі).

Платформа запуску AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Ще одне спрощення полягає в тому, що крила використовують повнорозмірні поверхні управління (елерони та керма висоти). Це означає, що ребра крила в основному ідентичні, що значно полегшує конструкцію. Схоже, що паливний бак розташований у контейнері з фланцем.

Корпус AQ 400 Scythe Коса Фото: Twitter/DanielR

Як припускає фізик, під час проєктування літака закладалося його серійне виробництво. Великий прямокутний фюзеляж робить його дуже гнучким щодо корисного навантаження. Terminal Autonomy каже про специфічне корисне навантаження 43 кг, ймовірно, мова йде про вибухівку.

Terminal Autonomy хоче виробляти 50 Scythe на місяць, а потім масштабувати до 500. Планер простий, що дозволяє масово виробляти без спеціального обладнання, доступні різні двигуни, тому виробники цілком можуть збирати дрони у такій кількості.

За результатами аналізу AQ 400 Scythe зріс в очах експерта. Він простий, гнучкий та здається добре продуманим. Автор запитує спеціалістів зі зброї про можливе корисне навантаження дрона.

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