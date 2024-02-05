"Найкращий бойовий дрон у світі": що відомо про новітній БПЛА Milkor 380 (відео)

Безпілотник компанії Milkor може атакувати цілі за допомогою "розумних" бомб і ракет, а також ховатися від радарів.

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на виставці World Defense Show 2024 південноафриканська оборонна компанія Milkor представила БПЛА Milkor 380. Розробники назвали дрон "найдосконалішим бойовим безпілотником на сьогоднішній день". Докладніше про пристрій розповіло видання Army Recognition Group.

Milkor 380 може виконувати широкий спектр завдань: від спостереження і розвідки до атак. Він оснащений новітніми стелс-технологіями, що робить його практично невидимим для радіолокаційних систем. За роботу БПЛА відповідає система штучного інтелекту (ШІ), завдяки чому вдалося істотно розширити його можливості прийняття рішень у складних бойових ситуаціях.

Дрон Milkor 380

Підвищуючи свою експлуатаційну гнучкість, Milkor 380 може бути озброєний набором високоточних боєприпасів, що дає йому змогу вражати цілі з високою точністю та мінімальним супутнім збитком. Під високоточними боєприпасами інженери мають на увазі деякі ракетні системи та "інтелектуальні" бомби, призначені для нанесення ударів як по військовому транспорту, так і по піхоті.

З особливостей компанія виділяє витривалість і універсальність дрона. Він може здійснювати тривалі польоти, діяти в різних кліматичних умовах і в будь-якій місцевості, від посушливих пустель до густих лісів, забезпечуючи розвідку і підтримку військових підрозділів у режимі реального часу.

Технічні характеристики дрона Milkor 380:

розмах крил 18,6 м;

максимальна злітна маса 1300 кг;

зовнішнє корисне навантаження 210 кг;

двигун: чотиритактний чотирициліндровий Rotax 915iS із турбонаддувом:

максимальна висота 10 000 м

максимальної швидкості 250 км/год;

крейсерська швидкість 150 км/год.

Під час виставки БПЛА продемонстрував чудову маневреність, швидкість і точність. Очікується, що цей безпілотник значно підвищить ефективність армій, пропонуючи новий рівень складності безпілотних бойових рішень.

Багато експертів прогнозують зростання попиту на сучасні дрони. Презентація Milkor 380 на Всесвітній оборонній виставці 2024 не тільки зміцнила позиції компанії Milkor як лідера в галузі оборонних технологій, а й підкреслила зростаючу важливість безпілотних систем у сучасній військовій стратегії. Оскільки країни всього світу прагнуть підвищити свій оборонний потенціал, дрони, подібні Milkor 380, покликані зіграти ключову роль у формуванні збройних сил.

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