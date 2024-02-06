Українські дрони на виставці в Ер-Ріяді: БПЛА Loki з розмахом крил 1,5 м важить лише 4,5 кг

Завдяки композитним матеріалам розвідувальний дрон надзвичайно легкий та швидкий. Вбудований акумулятор дозволяє дрону виконувати завдання до 45 хвилин.

Українська компанія ALTAIR Technologies продемонструвала безпілотник Loki на виставці World Defence Show 2024 в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Про це повідомляє сайт "Мілітарний".

Дрон Loki має довжину 1 м та розмах крил 1,5 м. Він може виконувати льотні завдання, які передбачають максимальний час 45 хвилин. Дальність польоту 45 км можна збільшити ще на 2 км. Невеликий безпілотник з максимальною злітною масою 4 до 4,5 кг може нести корисне навантаження 0,6-1,7 кг. БПЛА досягає максимальної висоти польоту 1500 м та має крейсерську швидкість 72 км/год, з діапазоном можливих швидкостей від 60 км/год до 150 км/год.

Легкий та міцний корпус Loki виготовлений з композитних матеріалів. Мотор та системи безпілотника живить літій-полімерний або літій-іонний акумулятор з напругою 16,8 В. Дрон використовує частоти зв’язку 900 МГц та 433 МГц, також є окремий додатковий канал для управління та відео. БПЛА приймає телеметричні та відеосигнали з відстані 10 – 25 км. Loki запускається з пневматичних пускових установок та здійснює горизонтальну посадку з коротким розбігом.

Безпілотник Loki від Altair Technology Фото: NAUDI

ALTAIR Technologies – розробник та виробник бойових та розвідувальних безпілотників, а також засобів боротьби з ними. Компанія має наукову та виробничу базу в Україні та ОАЕ.

У 2023 році ALTAIR Technologies увійшла до складу Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (National Association of Ukrainian Defense Industries, NAUDI). БПЛА Loki був представлений на об’єднаному стенді NAUDI разом із продукцією інших українських розробників дронів.

Окрім Loki, на виставці демонструють вже відомі безпілотники "Гор" та дві моделі розвідувальних дронів Shark. Безпілотники Shark були представлені у жовтні 2022 року.

Усього на World Defense Show 2024, яка проходить з 4 по 8 лютого, демонструються понад 50 зразків авіації. Багато країн привезли зразки літаків та вертольотів, деякі з них демонструють яскраві шоу.