Повісток і виборів у "Дії" не буде, але з'являться онлайн-весілля, — Федоров

За словами віцепрем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова, у застосунку планують запустити реєстрацію шлюбу за допомогою відеозв'язку та цифровий кабінет пацієнта.

На Єдиному порталі державних послуг і в застосунку "Дія" не планують впроваджувати механізм для розсилання повісток і організації виборів. Однак розробники планують розкрити свій код для інших країн. Про це повідомив віцепрем'єр із цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

"Не планується ні повісток, ні виборів", — сказав він.

На додаток, він також зазначив, що планується відкрити їхній код у лютому поточного року.

"Це з точки зору відкритості, прозорості й технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І в дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", — сказав він.

Федоров оголосив, що незабаром на порталі "Дія" планується запуск онлайн-реєстрації шлюбу.

"Можна буде просто одружитися на "Дії" по відео. Я не робитиму спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу. І це дасть змогу нашим військовим одружуватися по суті на дистанції", — сказав він.

Згідно з його заявою, у планах також впровадження кабінету пацієнта, який забезпечить швидкий доступ до інформації про запис до лікаря, рецепти й інші аспекти медичного обслуговування.

Нагадаємо, що ще 2023 року Міністерство цифрової трансформації України заявило, що не запроваджуватиме роздачу повісток у "Дії" через домовленість із Міністерством оборони. На думку Михайла Федорова, послуга з видачі повісток може вдарити по репутації бренду "Дії", яку Мінцифри хоче зробити "найкращим сервісом для у світі". Розробники скрупульозно створюють і тестують нові продукти, щоб вони подобалися українцям, а таке нововведення може відлякати користувачів.

4 лютого Верховна Рада висловила бажання отримати роз'яснення від Міністерства оборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію, особливо стосовно пропозиції про розсилку повісток через електронний кабінет призовника.