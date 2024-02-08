У смартфоні можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття: у "Дії" з'явилася нова послуга
З новим оновленням у застосунку з'явилася карта з найближчими укриттями і бомбосховищами, які можна впорядкувати за необхідними параметрами — наприклад, для людей з інвалідністю.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про оновлення в застосунку "Дія", який покликаний забезпечити швидкий доступ до інформації про найближчі укриття в разі виникнення загрози. Про це глава МВС повідомив 8 лютого в офіційному Telegram-каналі.
"Тепер у "Дії" можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття", — наголосив міністр. "Це значний крок у забезпеченні безпеки наших громадян. Працівники ДСНС та поліції проводять постійний моніторинг та обстеження, щоб дані про стан укриттів були актуальними та доступними для населення."
За словами міністра, наразі близько 84% із понад 60 тисяч об'єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам.
Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться в "Дії" разом із фото та описом конкретного об'єкта.
Як сказано в офіційному Telegam-каналі застосунку, користувачі зможуть побачити такі дані про укриття:
- адреса;
- вид укриття;
- рейтинг;
- фото;
- доступність;
- місткість.
Як знайти найближче укриття в "Дії"
Для того, щоб знайти найближче укриття в "Дії", необхідно зробити таке:
- відкрити додаток "Дія";
- перейти в розділ "Незламність";
- натиснути "Показати найближчі";
- надати доступ до своєї геолокації;
- обрати "Укриття";
- обрати потрібне укриття на карті;
- прокласти маршрут.
Також можна:
- Застосовувати фільтри, щоб вказати необхідні параметри, наприклад, пошук укриття для людей з інвалідністю.
- Завантажити карту вашої області, щоб у разі небезпеки вона була під рукою.
У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях укриття в застосунку недоступні з міркувань безпеки. Але їхні адреси можна дізнатися в органів місцевого самоврядування.
Нову функцію "Дії" розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ та ДСНС, за підтримки Проєкту USAID "ГОВЕРЛА" та швейцарсько-української Програми EGAP Фонду Східна Європа.
Нагадаємо, у Києві проведуть опитування в застосунку "Київ Цифровий" щодо заборони відвідування укриттів в освітніх закладах під час навчального процесу.
Однак, на думку депутата міської ради та командира взводу ТРО ЗСУ Вадима Васильчука, основна проблема зараз полягає в недостатній кількості цих укриттів.