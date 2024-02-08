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У смартфоні можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття: у "Дії" з'явилася нова послуга

Володимир Пєнов
Фото: УНІАН | Укриття можна буде знайти в "Дії"

З новим оновленням у застосунку з'явилася карта з найближчими укриттями і бомбосховищами, які можна впорядкувати за необхідними параметрами — наприклад, для людей з інвалідністю.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про оновлення в застосунку "Дія", який покликаний забезпечити швидкий доступ до інформації про найближчі укриття в разі виникнення загрози. Про це глава МВС повідомив 8 лютого в офіційному Telegram-каналі.

"Тепер у "Дії" можна дізнатися, де знаходиться найближче укриття", — наголосив міністр. "Це значний крок у забезпеченні безпеки наших громадян. Працівники ДСНС та поліції проводять постійний моніторинг та обстеження, щоб дані про стан укриттів були актуальними та доступними для населення."

За словами міністра, наразі близько 84% із понад 60 тисяч об'єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам.

Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться в "Дії" разом із фото та описом конкретного об'єкта.

Як сказано в офіційному Telegam-каналі застосунку, користувачі зможуть побачити такі дані про укриття:

  • адреса;
  • вид укриття;
  • рейтинг;
  • фото;
  • доступність;
  • місткість.

Як знайти найближче укриття в "Дії"

Для того, щоб знайти найближче укриття в "Дії", необхідно зробити таке:

  • відкрити додаток "Дія";
  • перейти в розділ "Незламність";
  • натиснути "Показати найближчі";
  • надати доступ до своєї геолокації;
  • обрати "Укриття";
  • обрати потрібне укриття на карті;
  • прокласти маршрут.

Також можна:

  • Застосовувати фільтри, щоб вказати необхідні параметри, наприклад, пошук укриття для людей з інвалідністю.
  • Завантажити карту вашої області, щоб у разі небезпеки вона була під рукою.
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У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях укриття в застосунку недоступні з міркувань безпеки. Але їхні адреси можна дізнатися в органів місцевого самоврядування.

Нову функцію "Дії" розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ та ДСНС, за підтримки Проєкту USAID "ГОВЕРЛА" та швейцарсько-української Програми EGAP Фонду Східна Європа.

Нагадаємо, у Києві проведуть опитування в застосунку "Київ Цифровий" щодо заборони відвідування укриттів в освітніх закладах під час навчального процесу.

Однак, на думку депутата міської ради та командира взводу ТРО ЗСУ Вадима Васильчука, основна проблема зараз полягає в недостатній кількості цих укриттів.