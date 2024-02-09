Чи придушують росіяни Starlink на фронті: експерт розповів, як ЗСУ покращити зв'язок

Сергій Бескрестнов розповів про можливі причини погіршення зв'язку на фронті та дав поради військовим, що робити у такій ситуації.

Останнім часом українські військові помічали погіршення зв’язку Starlink на фронті. Військовий спеціаліст Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" розповідає у власному Telegram-каналі, чи глушать росіяни Starlink і якими ще можуть бути причини погіршення.

Експерт відзначив два головних факти: на фронті дійсно багатьма підрозділами на сході України відчувалося погіршення зв’язку Starlink, але зараз проблем немає; по друге, росіяни останнім часом натякають що вони придушували Starlink.

"Російський світ знову розганяє натяки, що вони давлять Starlink. Справді, у нас на Сході ряд підрозділів мав проблеми зі швидкістю, але зараз вони пройшли", — зазначив "Флеш".

Як причини проблем спеціаліст називає кілька моментів. Перша з них – придушення GPS всередині мережі Starlink. Сергій Бескрестнов каже, що ця тема вже багато разів обговорювалася і військові знають, що робити у таких випадках. Раніше Сергій Бескрестнов вже розповідав, як покращити зв'язок Starlink коли глушать GPS. Для цього треба налаштувати застосунок Starlink або скоритися сторонній програмою.

Також можуть бути винними внутрішні збої у роботі SpaceX. За словами спеціаліста, компанія не завжди визнає проблеми та сповіщає про них публічно.

Придушення вхідного тракту Starlink на частоті приймання. Такі операції можна проводити з висоти на територіях у сотні метрів. Подібні перешкоди можна знаходити аналізаторами спектра, але у військових таких приладів мало.

До проблем може призводити збільшення навантаження на супутники з конкретної території. Її створюють додаткові підключення з боку росіян. За словами Сергія Бескрестнова, зараз з'ясувалося, що супротивник на лінії боєзіткнення теж використовує Starlink, і через це якість зв'язку може погіршуватися.

Також експерт дає пораду, як покращити зв’язок Starlink та з’ясувати, у чому проблема:

"Хочете зрозуміти у чому справа? Під час виникнення проблем закопуйте Старлінк мінімум по груди, при цьому яма має бути широка (пару метрів). Якщо проблема не зникала, місцевий РЕБ та противник тут ні до чого."

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай розповів як ворог може застосовувати Starlink. Він поділився інформацією про те, як протидіяти ворожим Starlink і також відзначив погіршення зв'язку.