Окупанти застосовують Starlink на фронті: у SpaceX розповіли, чи продавали термінали Росії

Супутникова система Starlink не працює в Росії та Дубаї. SpaceX проводить дезактивації терміналів, якщо отримує інформацію щодо санкційного використання Starlink.

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SpaceX заперечила співпрацю з Російською Федерацією після того, як у мережі почали розповсюджувати інформацію про використання російськими військовими супутникової системи Starlink. Про це повідомила американська компанія в X (Twitter) 8 лютого.

"SpaceX не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими. Starlink не активний у Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні", — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що ніколи не продавали Starlink чи обладнання до Росії. SpaceX заявила, що російські магазини, які стверджують, що нібито продають Starlink для обслуговування, обманюють своїх клієнтів. Також супутникова система не працює в Дубаї, і її не можна там придбати.

"Starlink не уповноважує жодних сторонніх посередників, торгових посередників або дистриб’юторів будь-якого роду продавати Starlink у Дубаї", — пояснили в компанії.

У SpaceX додали, що компанія розпочинає розслідування та вживає всіх заходів щодо дезактивації термінала, якщо отримує інформацію про те, що Starlink використовується санкційною чи неавторизованою стороною.

ЗС РФ могли застосовувати Starlink на фронті: що відомо

8 лютого український військовий, експерт із радіотехнологій Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" розповів, що російські військові придбали велику партію Starlink і застосовують термінали на тимчасово окупованих територіях. Окупанти могли придбати супутникову систему в Дубаї.

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що ворог може використовувати Starlink лише на лінії зіткнення, зокрема в місцях, де працюють супутникові модеми ЗСУ. Він розповів, що в Росії та вглибині окупованих територій може блокуватися робота терміналів.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Росія намагалася відрізати Україну від доступу до супутникового інтернету. Для цього окупанти використовували глушилки на танках.