Суперсекретний дрон XQ-67A потрапив на відео: розкрито деякі характеристики

XQ-67A — стелс-безпілотник із реактивним двигуном. Інженери заявляють, що він зможе зробити революцію в галузі бойових дронів.

Компанія General Atomics нещодавно розкрила деякі характеристики нового дрона-зондувальника XQ-67A, розробленого спеціально для ВПС США, передає Interesting engineering.

XQ-67A — це стелс-безпілотник із реактивним двигуном. Інженери заявляють, що він зможе зробити революцію в галузі бойових безпілотних літальних апаратів. Незабаром почнуться його випробування в парі з військовими літаками.

За даними ЗМІ, дрон XQ-67A створювали в рамках "секретної програми під назвою OBSS (Off-Board Sensing Station, OBSS — позабортова сенсорна станція, — ред.), метою якої є розробка БПЛА зі складним набором датчиків, здатного летіти перед пілотованими винищувачами та передавати на борт цінну інформацію про місцеперебування повітряних сил і можливості противника".

Основою для новинки став дрон Gambit, який компанія General Atomics спроектувала для ВПС США в рамках ініціативи Collaborative Combat Aircraft (Collaborative Combat Aircraft, CCA, — спільний бойовий літак, — ред.), яка передбачає створення парку "ведених" дронів, які працюють із військовими літаками в парі в ролі розвідників, вогневої підтримки, приманки.

За даними FlightGlobal, XQ-67A буде управлятися дистанційно, на відміну від інших БПЛА, призначених для автономної або напівавтономної роботи. Розмір, форма і льотно-технічні характеристики безпілотника невідомі, але, судячи з усього, його створено із застосуванням стелс-технології, він має конфігурацію "змішане крило-корпус" (має на увазі плавний перехід між крилом і фюзеляжем без жорстких розділовіх ліній, — ред.) і V-подібне хвостове оперення.

XQ-67A — не єдиний БПЛА, над яким експериментують ВПС США. Військові також тестують XQ-58A Valkyrie, безпілотник із реактивним двигуном, розроблений Kratos Defense and Security Solutions, що може літати на надзвукових швидкостях і нести різне озброєння та корисне навантаження. ВПС зацікавлені й у використанні MQ-28 Ghost Bat — малопомітного БПЛА, розробленого Boeing для Сил оборони Австралії, що має дальність польоту понад 3218 км і може нести до 1995 кг боєприпасів.

ВПС сподіваються, що ці БПЛА стануть гідною підтримкою для бойових літаків, зможуть замінити застарілі винищувачі і допоможуть у протистоянні чисельній перевазі потенційних супротивників, таких як Китай і Росія.

Раніше ми писали про те, що спецсили США оголосили конкурс на безпілотні дрони повітряного базування. За задумом військових, дрони повинні будуть розміщуватися на вертольотах і великих безпілотних платформах.