Нові турецькі дрони Hellhawk: знищення цілей, супутниковий зв'язок, нічний режим

Представлена лінійка з п'яти ударних безпілотників. Серед них є як повністю автономні, так і оснащені зашифрованим або супутниковим зв'язком з операторами.

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На World Defense Show 2024 (WDS 2024) у Саудівській Аравії турецька оборонна компанія Firestar Systems продемонструвала сімейство безпілотних літальних комплексів (UAS) Hellhawk. Про це повідомляє сайт Army Recognition

Сімейство Hellhawk включає кілька моделей із власними можливостями. Найпотужніший безпілотник у цій лінійці, Hellhawk AM2, може нести боєголовку вагою до 30 кг і має максимальну дальність дії 500 км. Він розроблений для виконання місій типу "вистрілив і забув" на великих відстанях. Він може уражати цілі без додаткового наведення з боку оператора після запуску.

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Hellhawk AM1

Модель Hellhawk AM1 здатна нести максимальне корисне навантаження 20 кг і сягає відстані до 350 км. Він розвиває максимальну швидкість 90 вузлів і може залишатися в повітрі 2,5 години. Цей БПЛА запускається за допомогою катапульти й контролюється із захищеного планшета, який діє як наземний термінал даних (GDT). У ньому немає камери, а його система керування розроблена для одноразових операцій.

Характеристики Hellhawk AM1:

навантаження — 20 кг;

максимальна дальність — 350 км;

максимальна швидкість — 90 вузлів;

час у повітрі — 2,5 години;

запуск — катапульта;

максимальна висота — 4500 м;

підготовка — 15 хвилин;

двигун — бензиновий;

камера — відсутня;

керування — відсутнє, "вистрілив і забув".

Безпілотник Firestar Hellhawk AM1 Фото: Firestar Systems

Hellhawk AM2

Розширюючи можливості AM1, Hellhawk AM2 має вантажність до 30 кг і діє до 500 км із максимальною швидкістю 140 вузлів. Подібний до AM1 із точки зору витривалості, пускового механізму та рушійної сили, AM2 також має систему "вистрілив і забув" без інтегрованої камери, що має на меті збільшити дальність дії та корисне навантаження для складніших місій.

Характеристики Hellhawk AM2:

навантаження — 30 кг;

максимальна дальність — 500 км;

максимальна швидкість — 150 вузлів;

час у повітрі — 2,5 години;

запуск — катапульта;

максимальна висота — 4500 м;

підготовка — 15 хвилин;

двигун — бензиновий;

камера — відсутня;

керування — відсутнє, "вистрілив і забув".

Безпілотник Firestar Hellhawk AM2 Фото: Firestar Systems

Hellhawk AM3

Дрон Hellhawk AM3 має супутниковий модуль SATCOM для коригування маршруту й цілі під час польоту, надаючи операторам можливість динамічно змінювати параметри місії. Це забезпечує більшу гнучкість під час планування та виконання операцій.

Характеристики Hellhawk AM3:

навантаження — 30 кг;

максимальна дальність — 500 км;

максимальна швидкість — 140 вузлів;

час у повітрі — 2,5 години;

запуск — катапульта;

максимальна висота — 4500 м;

підготовка — 15 хвилин;

двигун — бензиновий;

камера — відсутня;

керування — SATCOM.

Безпілотник Firestar Hellhawk AM3 Фото: Firestar Systems

Hellhawk-LM AM4-D

У моделі Hellhawk-LM AM4-D є електрооптична (EO) камера на стабілізованому підвісі, яка забезпечує відео в режимі реального часу. Цей варіант підтримує різні режими польоту, включаючи планування й атаку. ДРОН оснащений боєголовкою 25 кг. Він має захищений канал передачі даних для керування та контролю, захищене шифрування військового класу, та націлюванням на інфраструктуру.

Характеристики Hellhawk-LM AM4-D:

навантаження — 25 кг;

максимальна дальність — 120 км;

максимальна швидкість — 130 вузлів;

час у повітрі — 4 години;

запуск — катапульта;

максимальна висота — 4500 м;

підготовка — 25 хвилин;

двигун — бензиновий;

камера — так;

керування — захищене з'єднання.

Безпілотник Firestar Hellhawk-LM AM4-D Фото: Firestar Systems

Hellhawk-LM AM4-DN

Дрон розроблений для комплексних місій, здатний виконувати операції вдень і вночі з подвійною (EO/IR) камерою та 25 кг боєголовкою. Ця модель має схожі характеристики з AM4-D, включаючи швидкість, витривалість і методи запуску, але може виконувати нічні місії.

Характеристики Hellhawk-LM AM4-DN:

навантаження — 25 кг;

максимальна дальність — 120 км;

максимальна швидкість — 140 вузлів;

час у повітрі — 4 години;

запуск — катапульта;

максимальна висота — 4500 м;

підготовка — 25 хвилин;

двигун — бензиновий;

камера — є + нічна;

керування — захищене з'єднання.

Безпілотник Firestar Hellhawk-LM AM4-DN Фото: Firestar Systems

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