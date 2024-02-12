У Росії розробили гібридний керований дрон-ракету для РСЗВ: що відомо

Пристрій зможе стріляти снарядами калібру 122 мм, обходити перешкоди, коригувати координати в польоті, запевняють росіяни.

Російський розробник Анатолій Криштоп запатентував гібридний реактивний керований боєприпас (ГРУБ), що поєднує функції ракети і безпілотного літального апарату. Подробиці передає інформаційне агентство ТАСС.

Згідно з документом, розміщеним на сайті Федерального інституту промислової власності, гібридний реактивний керований боєприпас поєднує властивості безпілотного літака і ракети. Його корпус має аеродинамічну конфігурацію "безхвістка", стрілоподібні крила та елевони, а також вертикальний кіль із рулями напряму, акумуляторну батарею та систему управління з модулем самонаведення на ціль.

Схематичне зображення дрона-ракети в патентних документах Фото: fips.ru

У документі також повідомляється, що дрон-ракета має кріплення для 2-х снарядів калібру 122 мм для РСЗВ (РЗСВ — реактивна система залпового вогню, — ред.). Крім того, ГРУБ пропонується оснастити системою одночасного запуску реактивних двигунів снарядів, модулем самонаведення на ціль. Модуль цей, як передбачається, повинен мати функцію додаткового коригування координат і можливість отримувати додаткову інформацію про місцезнаходження цілі від інших дронів-розвідників. За задумом Криштопа, дрон-ракета повинен буде летіти на низькій висоті і обходити перешкоди.

Автор патенту повідомив, що в російській системі озброєнь немає крилатих ракет різного базування, які б відповідали б ГРУБу, з його слів випливає, що його пристрій "унікальний".

Про можливості розробки керованого дрона-ракети поки що нічого не відомо.

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