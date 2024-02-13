Бої у Бахмуті: дрони знищують 90% всієї техніки ЗС РФ та рятують поранених (відео)

Біля Бахмута ведеться справжня війна дронів. Безпілотники фактично замінили артилерію як засіб дистанційного ураження цілей.

За останні пів року у районі Бахмута до 90% уражень російської техніки припадає на дрони. Про це розказали телеканалу "1+1" офіцери Державної прикордонної служби з бригади "Помста", яка створена на базі луганського прикордонного загону.

Бахмут – війна змінилася

Луганський прикордонний загін, на базі якого сформована бригада "Помста", рік тому "перемелював" окупантів у Бахмуті. Зараз бійців загону повернули на знайомий напрямок, але війна тут стала геть іншою – зараз це головним чином бої дронів.

Дев’ять місяців тому це були епізодичні скиди з дронів час від часу, а зараз вони роблять майже абсолютно все: денну розвідку, нічні та цілодобові скиди за допомогою звичайних коптерів DJI, великі скиди для знищення техніки та артилерії. Але насамперед це застосування FPV-дронів.

Війна дронів біля Бахмута

Бійцям довелось дуже швидко адаптуватися до нових реалій, але, схоже, це вийшло. Вони кажуть, що перевага у коптерах – мабуть, єдина, що в них є на напрямку. Група операторів FPV за день бойової роботи може відправити у ворожий бік більше десятка гвинтокрилих снарядів.

БПЛА замінили артилерію

Дрони на цій ділянці фронту фактично замінили артилерію. На думку бійців, в середньому 85-90% ураження противника відбувається завдяки дронам. Лише близько 10% припадає на долю артилерії. Крім того, підрозділ аеророзвідки різних відомств навчилися проводити спільні операції у повітрі та разом нищать разом ворогів, так само разом рятують своїх.

"Баба Яга" – жах окупантів

Ці великі дрони, яки полюють на окупантів уночі, ворог назвав "Баба Яга". Бригада "Помста" має вибір сюрпризів, які цей безпілотник може скинути на російських військових. Це може бути стара протитанкова міна або нестандартний боєприпас, який не випускає жодне оборонне підприємство у світі.

Дрон "Баба Яга" Фото: Скриншот

Цією зброєю можна знищувати практично все: танки, бронемашини, будь-яку броньовану техніку, автомобілі. Термобаричний боєприпас може змусити скластися будівлю.

Проблема стандартизації боєприпасів

Оператори кажуть, що в них нема боєприпасів, з якими вони працюють постійно. без стандартизації вони мають весь час імпровізувати та пристосовувати наявний боєкомплект. Прикордонники створили власне виробництво БК для усіх типів дронів. Самостійно нарізають пластид, роблять уламкові боєприпаси, використовують як начинку кулі та порох.

Дрони допомагають евакуювати поранених

Бронемашина намагалася евакуювати поранених, але окупанти підбили її. Один з бійців бригади "Помста" не міг рухатися – перебиті ноги. Він попросив товаришів залишити його біля підбитої машини щоби ті не гаяли на нього час і врятувалися самі. Аеророзвідники з іншої бригади побачили теплову сигнатуру – це означає, що боєць живий. Він ледь рухався, бо деякий час пролежав на морозі в снігу.

Поранений, якого згодом врятували Фото: Скриншот

Евакуювати бійця звідти не було шансів через близьку відстань до ворога. Оператори безпілотника причепили до дрона пляшку з гарячим чаєм та запискою, в якій було вказано що він має рухатися за дроном. Поранений помалу повз вперед та зміг дістатися місця, де на нього вийшла евакуаційна група і він залишився живий.

Окрім збільшення виробництва дронів та створення безпілотних військ, в Україні залучають до бою інші безпілотні повітряні засоби. Нещодавно ЗСУ почали використовувати аеростати Aerobavovna, що мають переваги над дронами у деяких завданнях.