Ведмежа послуга: Херсонська ОВА передала на фронт дрони, але "засвітила" їхні частоти

Радіочастоти БПЛА вказали прямо на коробках, які сфотографували та виклали у мережу. Через це окупантам буде легше придушити їх на фронті, підібравши потрібний засіб РЕБ.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін відзвітував про передачу на фронт безпілотників, але при цьому публічно "засвітив" частоти, на яких вони працюють. Про це повідомила військова і громадська діячка Марія Берлінська у своєму Telegram-каналі.

За її словами, Херсонська ОВА зробила гарну справу передала на фронт велику кількість коробок з FPV-дронами, показавши іншим чиновникам хороший приклад витрачання коштів. Але на цих коробках були позначені радіочастоти, на яких БПЛА підтримують зв'язок з операторами. Автори фото навіть спромоглися приховати обличчя військових, але те ж саме потрібно було зробити з цифрами.

Наразі публікацій з цим фото немає ані на сторінках Олександра Прокудіна, ані Херсонської ОВА, ймовірно, їх вже видалили. Одна Марія Берлінська стверджує, що знімок вже поширили у російських інтернет-спільнотах, тому репост зображення чи його приховування не змінить ситуацію.

"Для "кмітливих", які питають, чому не попросити видалити і навіщо поширюємо. Фото вже є в російських пабліках, пізно. Тому тепер це просто навчальний кейс", – зазначає вона.

Номера частот на коробках (вже відомі ворогу) Фото: Telegram

Військовий та фахівець з РЕБ Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" закликає уважніше ставитися до подібних публікацій. Він підтвердив, що на коробках зображені нестандартні частоти партії дронів, які передали військовим.

"Коли вже ці любителі PR трохи думатимуть над сюжетами. Ну, це ж не піца", – каже експерт.

Варто пояснити, що завдяки цьому російські військові зможуть придушувати безпілотники засобами радіоелектронної боротьби. Інформація про конкретну частоту полегшує засобам РЕБ російських окупантів спроби вивести безпілотники з ладу під час їхнього використання. Також супротивник може визначитися, які сами засоби РЕБ доцільно використовувати у цьому випадку.

Раніше Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив у інтерв’ю Фокусу, чому військові змінюють частоти дронів. Зазвичай у FPV-дронах використовують наявні китайські модулі зі стандартним набором частот, дозволених у світі для використання. Тому всі FPV працюють на таких базових частотах. Але щойно з'являється РЕБ на цих частотах, потрібно використовувати нові. Зараз на багатьох ділянках фронту вже використовувати стандартні частоти. Змінити частоту можна використанням інших модулів зв’язку та антен.

"Їхні "Волнорєзи" і "Тритони", системи купольного захисту для техніки та особового складу, зараз працюють на стандартних частотах, на яких літає більша частина українських FPV. Ми змінимо частоти управління, вони теж слідом змінять частоти свого РЕБ", — підкреслив експерт.

На деяких напрямках фронту російсько-української війни дрони набули критичного значення і фактично стали найбільш застосованою зброєю. За словами бійців бригади "Помста", створеної з луганських прикордонників, біля Бахмута ударні безпілотники наносять до 90% уражень. На артилерію, яка відчуває дефіцит набоїв, зараз приходиться лише 10% уражень на цій ділянці. Також оператори дронів допомагають у порятунку поранених бійців.

Нестачу артилерійських боєприпасів підтвердив у інтерв'ю Фокусу ветеран АТО й військовий експерт Євген Дикий. Якщо влітку ЗСУ використовували по ворогу 7-8 тис. снарядів на день, зараз ця кількість становить лише 2 тис. снарядів. У таких умовах важливість дронів зросла як ніколи.