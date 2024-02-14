Грізна сила проти Китаю: США запустили революційні дрони V-Bat у Японії

Дрон V-Bat використовує передові датчики для збору і передачі даних, але може також атакувати цілі.

Військові США продемонстрували можливості безпілотника V-Bat від компанії MartinUAV під час нещодавніх навчань на полігоні W-174 Joint Okinawa Range Complex (Японія). Дрон від компанії Shield AI був спеціально розроблений для ведення розвідки, передає Defence blog.

Під час навчань V-Bat використовували бійці 31-го експедиційного загону морської піхоти (MEU), які показали можливості морської та повітряної розвідки з сучасним обладнанням для передачі критично важливих даних командирам на борту десантного корабля USS America (LHA 6). Будучи єдиним постійно дислокованим підрозділом морської піхоти, 31-й загін вважається "гнучкою і грізною силою", призначеною для проведення різних військових операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні, де розташований Китай — давній конкурент США.

Розвідувальний безпілотний літальний апарат із вертикальним зльотом і посадкою (VTOL), за задумом військових, має стати заміною застарілому БПЛА RQ-7B Shadow. Щоб його вдосконалити, інженери Shield AI об'єднали зусилля з колегами з Northrop Grumman. У підсумку, V-Bat тепер може не тільки збирати інформацію, а й атакувати ворожі дрони.

Компактна конструкція полегшує розгортання, транспортування та експлуатацію цього БПЛА, а силова установка з канальним вентилятором усуває необхідність у допоміжному обладнанні для запуску.

Технічні характеристики дрона V-Bat:

довжина: 2,7 м;

розмах крил: 3 м;

Загальна вага: 57 кг;

силова установка: двоциліндровий двигун Suter TOA 288;

максимальна швидкість: 90 км/год;

час автономного польоту: 10 год;

максимальна висота: 6100 м

авіоніка: електрооптичні (EO)/середньохвильові інфрачервоні (MWIR) камери.

Мережева магістраль V-Bat з відкритою архітектурою забезпечує інтеграцію з різними додатками і корисним навантаженням, забезпечуючи адаптованість до мінливих експлуатаційних потреб.

Будучи єдиним постійно дислокованим MEU Корпусу морської піхоти, 31-й MEU слугує гнучкою і грізною силою, призначеною для проведення різноманітних військових операцій як основний підрозділ реагування на кризи в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Раніше ми повідомляли про те, що дрони V-BAT змусили літати роєм. Розробники стверджують, що повністю впровадять штучний інтелект у свої безпілотники вже наступного року.