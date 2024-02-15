Бійці ГУР ліквідували ворожу РЛС "Каста-2Е2" на кордоні з Росією: передавала дані до ППО

Станція стежила за безпілотниками у радіусі 150 км, вираховувала їхні траєкторії та координати. Вона могла заважати українським дронам уражати на російські об'єкти.

13 лютого 2024 бійці Головного управління розвідки Міноборони з групи спеціального призначення "Гуси-9" уразили радіолокаційну станцію росіян "Каста-2Е2" біля невказаної ділянки російсько-українського кордону. Про це повідомила пресслужба ГУР МО у своєму Telegram-каналі.

Радіолокаційний комплекс росіян здійснював моніторинг повітря Харківськї та Сумськї областей України. Також він стежив за повітрям Бєлгородської, Курської та Воронезької області РФ. У результаті дій спецзагону радіолокаційна станція виведена з ладу, є втрати серед персоналу обслуги.

Рухома трикоординатна РЛС "Каста-2Е2" працює у дециметровому діапазоні та має круговий огляд. Вона контролює повітряний простір, розпізнає повітряні цілі та визначає координати. Станція здатна знаходити об’єкти на дуже малій висоті, визначати їхню трасу. Координати ціли та параметри її руху вона надсилає на систему керування ворожого ППО. Виявлення відбувається на відстані до 150 км.

Відомо, що ГУР проводить операції на території Росії, у тому числі з використанням безпілотників. Подібна система РЛС може перешкоджати БПЛА виконувати завдання, тож знищення таких станцій може покращити ситуацію у повітрі для них. Джерела Фокусу повідомляють, що атака на нафтобазу в Курській області РФ була спецоперацією ГУР. Нафтобазу було уражено БПЛА, після чого там, ймовірно, спалахнув резервуар на 100 т пального.

Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що серія атак на російські НПЗ продовжуватиметься, хоча й не підтвердив однозначно причетність розвідки до цих дій. "Це справедливість, і вона продовжуватиметься. Так і повинно бути", — ідеться в повідомленні.

У своїх атаках ГУР використовує різноманітні безпілотники. Дрон-камікадзе СR здатний точно уражати цілі та пересуватися зі швидкістю 230 км/год. Він захищений від перешкод і має оптичні, інерційні та CRPA-GNSS системи навігації.