Ядерна антисупутникова зброя Росії загрожує роботі Starlink: Ілон Маск відреагував

Супутниковим інтернетом Starlink зараз користуються як українські, так і російські війська, але все може змінитися.

Росія може розробляти ядерну антисупутникову зброю, небезпечну для угруповань інтернет-оператора Starlink, якою користуються не тільки українські озброєння, а й збройні сили РФ. Такого висновку дійшло видання PCMag

"Я не можу розповісти про конкретний характер загрози, але можу підтвердити, що вона пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розробляє Росія", — заявив днями представник Білого дому Джон Кірбі.

Проте протисупутникові можливості можуть становити загрозу для Starlink — супутникового інтернету від SpaceX. Кремль неодноразово погрожував знищити Starlink за постачання високошвидкісного інтернету в Україну, яка обороняється від атак збройних сил Росією. Однак генеральний директор SpaceX Ілон Маск, схоже, скептично ставиться до можливого застосування Росією протисупутникової зброї.

"Росія трагічно слабка в космосі для колись гордої космічної наддержави", — написав він у Х.

ЗМІ припускає, що протисупутникова зброя все ще перебуває в розробці, тому що, за словами Кірбі, її ще не було розгорнуто. Також радник підкреслив, що, незважаючи на прагнення Росії до реалізації цього рішення, безпосередньої загрози чиїйсь безпеці поки що немає. Він зазначив, що навіть якщо таку зброю і буде створено, її не використовуватимуть для нападу на людей або атак цілей на Землі.

Наразі незрозуміло, чи розробила Росія нову техніку для виведення з ладу супутників на кшталт тих, якими користується Starlink, або ж мається на увазі система, протестована 2021 року. Тоді РФ запустила ракету для знищення виведеного з експлуатації супутника, що перебуває на орбіті Землі. Унаслідок удару супутник розлетівся на частини, і деяким супутникам Starlink довелося маневрувати, ухиляючись від уламків.

Деякі ЗМІ вважають, що йдеться про абсолютно нову зброю. Так, The New York Times повідомляє, що протисупутниковий потенціал РФ являє собою "ядерну зброю космічного базування". Медіа PBS NewsHour стверджує, що російська протисупутникова система може бути просто "ядерною", але при цьому мати "можливості радіоелектронної боротьби" для знищення супутників.

Наразі Білий дім "уважно стежить" за розробкою Росією цієї зброї. Адміністрація президента США Джо Байдена також планує провести брифінги для лідерів Конгресу і союзників США, а також налагодити "пряму дипломатичну взаємодію з Росією", сказав Кірбі. Але Білий дім поки що утримується від розкриття додаткової інформації.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗС РФ використовують тисячі терміналів Starlink. За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, російські військові використовують систему Starlink уже "досить тривалий час" і отримали ці термінали через приватні російські компанії, які, своєю чергою, придбали їх через посередників.

У SpaceX заявили, що не веде жодного бізнесу з Росією і не надає інтернет Starlink на території РФ. Компанія пообіцяла, що вживе заходів щодо відключення терміналів, якщо дізнається, що їх використовує сторона, яка перебуває.