Війна високих технологій: український дрон-камікадзе знищив Starlink росіян (відео)

Українські воїни успішно точково уражають термінали Starlink, які перебувають у користуванні окупантів. ГУР МО оголосило полювання на контрабандний зв'язок ворога.

Українські воїни знищили комплект супутникового зв’язку Starlink російської окупантів. Про це повідомила 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

Оператори розвідувальних дронів 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ помітили на позиціях росіян комплект супутникового зв’язку Starlink. На місце його розташування прилетів FPV-дрон тієї ж бригади й знищив засіб зв’язку.

Ураження ворожого Starlink

За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, російські окупанти в Україні протягом тривалого часу використовують тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink компанії SpaceX. Російські військові використовують систему Starlink уже тривалий час і отримали ці термінали через приватні російські компанії, як придбали в посередників.

За даними Newsweek, одним зі способів придбання росіянами терміналів Starlink є купівля їх у приватних продавців і підключення їх до мереж у Польщі через проксі-сервери НАТО. Про це незалежний сайт журналістських розслідувань "Важные истории" дізнався безпосередньо від продавців у Росії.

За словами Андрія Юсова, представника ГУР МО, російські окупанти застосовують на окупованих територіях України контрабандні термінали Starlink, придбані в арабських країнах. Він підкреслює, що це свідчить про проблеми росіян зі зв’язком.

За даними ГУР МО, вартість пристрою Starlink для росіян становить 200 тисяч рублів (83 тисячі гривень). Інформація ґрунтується на перехоплених розмовах окупантів.

За допомогою Starlink росіяни можуть користуватися повітряними та морськими безпілотниками дальньої дії. Також вони могли б видавати власні засоби ураження за українські дрони.

Українські спецпризначенці оголосили полювання на ворожі Starlink на окупованих територіях. Про це 12 лютого в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов. "Сьогодні РФ не тільки держава-терорист №1, але й держава-контрабандист №1. Тому так, це проблема, над якою сьогодні працюють", — сказав він.