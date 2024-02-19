Росіяни створили дрон з "кукурудзяника" Ан-2: "Партизан" має американський двигун та гвинт

Поки що безпілотник літає з двома пілотами, випробувальний політ був потрібний для налагодження системи керування. Росіяни не кажуть, як будуть "імпортозаміщувати" двигун.

Безпілотник на основі російського клона "кукурудзяника" Ан-2, ТВС-2ДТС, вперше злетів 16 лютого 2024 у нетривалий випробувальний політ. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на російські ресурси.

"Опціонально пілотований" літак "Партизан" має вуглецевий корпус, американський турбогвинтовий двигун TPE331-12 виробництва Honeywell та гвинт американської ж Hartzell. Проте перший політ безпілотника відбувся аж з двома пілотами. Випробувальний виліт тривав 20 хвилин на швидкості 50-200 км/год. Метою випробування була перевірка характеристик літак для налаштування системи керування.

Ціллю проєкту "Партизан" є створення важкого безпілотника з можливістю доставлення 100 кг корисного навантаження на відстані до 1000 км, з посадкою на площі 100 квадратних метрів. Також у літаку залишать можливість перевезення до двох людей і опційне пілотування.

"Кукурудзяник" "Партизан" у польоті Фото: Defense Express

Окрім головного американського двигуна "кукурудзяник" оснастили ще 8 електромоторами, які мають покращити льотні характеристики. Традиційно, росіяни кажуть про застосування літака не у бойових цілях, а "у різних галузях народного господарства". Після проведення циклу випробувань "Партизан" планують запустити у серійне виробництво.

Невідомо, як росіяни обходитимуть проблему постачання американських складників у разі його неможливості через санкції. У цей самий час російська цивільна авіація потерпає через них.

Наміри щодо модернізації "кукурудзяників" росіяни почали висловлювати ще у липні 2022 року, розповів директор московської філії компанії "Навігатор", яка займається створенням системи автоматичного управління. Тоді ж повідомлялося, що для літака вже розроблено блок обчислень пілотажно-навігаційних параметрів (ОПНП). Невеликий пристрій має комплект датчиків для уловлювання сигналів з повітря, інерційний та супутниковий приймач з комп’ютером. Востаннє йшлося про можливість використання "кукурудзяника" як ударного дрона, у комплекти з"Ланцетом" та дроном-розвідником.