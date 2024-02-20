Канада передасть Україні 800 безпілотників Skyranger на 95 млн доларів

У Міноборони країни зазначили, надані дрони мають вбудовані автоматизовані та автономні системи навігації, що дозволяє їм нести різні системи камер та корисне навантаження для виявлення та ідентифікації цілей.

В рамках військового пакету допомоги Україна отримає від Канади 800 безпілотних літальних апаратів Skyranger R70, загальна вартість яких становить 95 мільйонів доларів. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

У Міноборони країни зазначили, що відповідні БПЛА входять до складу канадського пакету допомоги на суму 500 мільйонів доларів, про який прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив ще у червні 2023 року.

За інформацією у відомстві, надані дрони мають вбудовані автоматизовані та автономні системи навігації, що дозволяє їм нести різні системи камер та корисне навантаження для виявлення та ідентифікації об'єктів. Оператори зможуть розпізнавати різні цілі на великій відстані у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Крім того, Skyranger R70 можуть переносити різноманітне навантаження вагою до 3,5 кілограма, зокрема й боєприпаси.

"Сьогоднішнє оголошення гарантує, що Україна отримає безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які є критично важливими для боротьби України, що триває. Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

У Міноборони нагадали, що з 24 лютого 2022 року Канада надала понад 9,7 мільярдів доларів фінансової допомоги Україні, зокрема 2,4 мільярди доларів військової підтримки.

Зокрема Канада передала бойові танки Leopard 2, броньовані машини бойової підтримки, протитанкові засоби, стрілецьку зброю, гаубиці M777 та боєприпаси до них, камери з високою роздільною здатністю для дронів, зимовий одяг та багато іншого.

Також Канада підготувала більше 40 тисяч українських військовослужбовців.

Напередодні прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада надасть Україні нову військову допомогу. Країна навчатиме українських військових, спрямує медичних інструкторів і виділить $3 млн на розмінування.