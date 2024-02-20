"Скоро скидатимемо ФАБи": у РФ створили гігантський мегакоптер, що підіймає 300 кг (відео)

Як стверджують росіяни, величезний безпілотник зможе пересуватися повітрям на 500 км та матиме переваги як літака, так і коптера. Безпілотник не потребуватиме аеродромів та інфраструктури.

У Росії робітники конструкторське бюро "Сухого" успішно протестували прототип важкого безпілотного повітряного судна вертикального зльоту та посадки "БТС-ВАБ". У ході випробувань апарату тестувалися алгоритми управління та роботи систем зльоту, зависання та посадки. Про це повідомляє агенція ТАСС.

Конструктори ОКБ "Сухого" розробляють принципово нову безпілотну транспортну систему позааеродромного базування. Новий безпілотник, за твердженням росіян, має цивільне призначення, не вимагає спеціально підготовлених майданчиків та аеродромної інфраструктури для зльоту чи посадки.

"Безпілотне повітряне судно поєднує у собі переваги літака та можливості вертольота. Гібридна силова установка включає електричну піднімну силову установку та поршневий маршовий двигун. Вертикальні зліт та посадка виконуються піднімними двигунами, розміщеними на крилових балках. Після зльоту в роботу вступає бензиновий двигун. Крило підвищує паливну ефективність, а завдяки можливості вертикального зльоту не потрібне будівництво дорогої аеродромної інфраструктури та злітно-посадкових смуг", — каже керівник проєкту Євген Рубцов.

Випробування нового безпілотника

Зліт, політ та посадка виконуються повністю в автоматичному режимі, без участі оператора. У разі екстреної ситуації оператор може змінити маршрут. Безпілотник створюється для польотів у радіусі 500 км від точки постійного базування і здатний перевозити до 300 кг вантажу.

Проєкт "БТС-ВАБ" знаходиться на етапі випробувань ключових технологій та базових технічних рішень. Безпілотник зможе виконувати логістичні, дослідні та інші завдання будь-якої складності. Тим часом російський військовий блогер та волонтер Олексій Живов вже мріє, що окупанти зможуть використовувати такі БПЛА у військових цілях, наприклад, для руйнівних бомбардувань.

"ОКБ Сухого створило цар-дрон. Тягне 300 кг. Скоро ФАБи скидатимемо з дронів замість морквин. А якщо серйозно, то цікава машина, у якої може бути маса застосувань. Над дизайном треба тільки попрацювати", — написав він на своєму Telegram-каналі.

На початку лютого повідомлялося, що російський оборонно-промисловий комплекс прагне збільшити обсяги виробництва FPV-дронів до сотень тисяч. Кремль виділить на це близько 100 мільярдів рублів за найближчі три роки.