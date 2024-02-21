ЗСУ дроном знищили російський Starlink, поки Маск заперечує співпрацю з РФ (відео)

Крадений або ж придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади, які "не стерпіли неподобства" та ліквідували супутникову систему ворога.

Українські військові FPV-дроном знищили російський Starlink, поки у SpaceX заперечують співпрацю з Російською Федерацією. Про це у середу, 21 лютого, повідомили у десантно-штурмових військах Збройних Сил України.

Нещодавно у мережі почали розповсюджувати інформацію про використання російськими військовими супутникової системи Starlink, однак американська компанія SpaceX, створена мільярдером Ілоном Маском, заперечила співпрацю з країною-агресором. Тоді у підприємстві заявили, що "Starlink не активний у Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні".

"Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося. Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції", — пишуть військові.

Однак, крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади.

"Наші FPV-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії. Коротше, нема у окупантів старлінка. Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади", — йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військовослужбовці поділилися відео знищення ворожого Starlink.

ЗС РФ використовують Starlink на фронті: що відомо

8 лютого український військовий, експерт із радіотехнологій Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" розповів, що російські військові придбали велику партію Starlink і застосовують термінали на тимчасово окупованих територіях. Окупанти могли придбати супутникову систему в Дубаї.

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що ворог може використовувати Starlink лише на лінії зіткнення, зокрема в місцях, де працюють супутникові модеми ЗСУ. Він розповів, що в Росії та вглибині окупованих територій може блокуватися робота терміналів.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Росія намагалася відрізати Україну від доступу до супутникового інтернету. Для цього окупанти використовували глушилки на танках.